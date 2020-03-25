Survivor kim elendi? 24 Mart Survivor SMS sıralaması şaşırttı!
Survivor SMS sıralaması ve elenen isim son bölümü izleyemeyen seyricilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Survivor kim elendi sorusu ile elenen isim hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, SMS sıralaması için de araştırmalarına başladı. Gecenin en önemli konusu ise iletişim oyununu kazanan isimler ve aileleriyle yaptığı görüşmeler oldu. Peki, Survivor'da kim elendi ve SMS sıralaması nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Survivor'da kim elendi sorusu dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında yanıt buldu. Gönüllüler takımının elemeye girdiği gecede en az oyu alan isim adaya veda etti. Gecenin bir diğer gündem konusu ise iletişim ödülü oyunu oldu. İletişim oyunu için ter döken yarışmacılar, aileleriyle konuşma fırsatını yakaladı. Peki, 24 Mart akşamı yayınlanan Survivor son bölümde kim elendi? İşte, Survivor'da elenen isim ödül oyununu kim kazandı sorusu hakkında detaylı bilgilerSurvivor kim elendi sorusu dün akşam yapılan konsey sonrası yanıtlandı. Gerilim dolu anların yaşandığı eleme gecesinde Yasin ve Mert arasındaki tartışma ise dikkatleri üzerine topladı. SMS sıralamasının da açıklandığı konsey gecesinde ilk sırada yer alan isim şaşırttı.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Elenen isim hakkında detayları ve SMS sıralamasını görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız...
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.
Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu. Elendiğini öğrenen Ceyhun duygusal anlar yaşadı.
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SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?
Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu. 2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
Survivor'da eleme gecesinde konseyde toplanan yarışmacılar tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında oyun sonrası söylenen şarkılar krizde neden oldu. Yasin ve Mert arasında sözlü tartışma ortamın gerilmesine neden oldu.
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SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN DUYGUSAL SÖZLER
İletişim oyunu öncesi sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri bu ödülü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını söyledi.. Gönüllülerden Yasin, aynı zamanda ev arkadaşı olan MasterChef'ten Alican ile görüşmeyi çok istediği ifade etti. Aşkım ise ödülü duyunca sevinçten yerinde duramadığı gözlendi. Cemal Can ise iletişim oyunun kendisi için en önemli oyun olduğunu ve kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacağını belirtti.