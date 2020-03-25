Survivor kim elendi? 24 Mart Survivor SMS sıralaması şaşırttı!

Survivor'da kim elendi sorusu dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında yanıt buldu. Gönüllüler takımının elemeye girdiği gecede en az oyu alan isim adaya veda etti. Gecenin bir diğer gündem konusu ise iletişim ödülü oyunu oldu. İletişim oyunu için ter döken yarışmacılar, aileleriyle konuşma fırsatını yakaladı. Peki, 24 Mart akşamı yayınlanan Survivor son bölümde kim elendi? İşte, Survivor'da elenen isim ödül oyununu kim kazandı sorusu hakkında detaylı bilgilerSurvivor kim elendi sorusu dün akşam yapılan konsey sonrası yanıtlandı. Gerilim dolu anların yaşandığı eleme gecesinde Yasin ve Mert arasındaki tartışma ise dikkatleri üzerine topladı. SMS sıralamasının da açıklandığı konsey gecesinde ilk sırada yer alan isim şaşırttı.



SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.



SURVİVOR KİM ELENDİ?



Elenen isim hakkında detayları ve SMS sıralamasını görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız...