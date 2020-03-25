Survivor kim elendi 2020? 24 Mart akşamı iletişim ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN DUYGUSAL SÖZLER İletişim oyunu öncesi sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri bu ödülü kazanmak isteyen iki takım yarışmacıları da ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını söyledi.. Gönüllülerden Yasin, aynı zamanda ev arkadaşı olan MasterChef'ten Alican ile görüşmeyi çok istediği ifade etti. Aşkım ise ödülü duyunca sevinçten yerinde duramadığı gözlendi. Cemal Can ise iletişim oyunun kendisi için en önemli oyun olduğunu ve kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacağını belirtti.