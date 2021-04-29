Survivor İsmail'den duygu yüklü açıklama: Zor bir durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum....

Daha önce de açıklama yapan İsmail şunları söylemişti; Ödül kazanmıştık. Aileden bir kişiyi seçme hakkımız vardı. Acun ağabey konseyde istersen nişanlınla telefonda görüşebilirsin dedi. Açıkçası telefon hakkımı annemden yana kullanmak isterim.



4 ay sonra annemin sesini duyacak olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Olayların detayını merak ediyorum. Gamze'yle tek başına konuşmam bir şey ifade etmez iki tarafı da dinlemek istiyorum. Açıkçası zor bir durumdayım.