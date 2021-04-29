Survivor İsmail'den duygu yüklü açıklama: Zor bir durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum....
Survivor'a damga vuran olay sonrası İsmail Balaban'dan açıklama geldi. İzleyenleri şaşkına çeviren olayın ardından konuşan İsmail, "Ne yapacağımı bilmiyorum, zor bir durumdayım" diyerek duygularına güçlükle hakim oldu. Yarışmanın salı akşamı yayınlanan bölümünde Survivor İsmail'e annesinin, nişanlısından bahsederek "Hiç bir şekilde onun adını anma oralarda. Bırakıp gittiğin kız değilmiş" demesiyle yarışmacılar ve ekran başındakiler şoke olmuştu.
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Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin itirafı karşısında hissettiklerini ada röportajında açıkladı. Milyonların konuştuğu olayla ilgili İsmail Balaban "Kafam hala orada, annemde" diyerek duygularına güçlükle hakim oldu. Annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duyan fenomen yarışmacı, annesinin sağlığından endişe ettiğini de sözlerine ekledi.
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İSMAİL'DEN DUYGU YÜKLÜ AÇIKLAMA GELDİ: ZOR DURUMDAYIM
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti.
Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti.
O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
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Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Aklım annem ve babamda. Çünkü annem böyle üzücü durumlarda kendini çok üzüyor. Hastanelik olacak kadar kötü oluyor. O yüzden aklım onda.
Zor durumda olduğunu söyleyen yarışmacının duygularına güçlükle hakim oldu.
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Daha önce de açıklama yapan İsmail şunları söylemişti; Ödül kazanmıştık. Aileden bir kişiyi seçme hakkımız vardı. Acun ağabey konseyde istersen nişanlınla telefonda görüşebilirsin dedi. Açıkçası telefon hakkımı annemden yana kullanmak isterim.
4 ay sonra annemin sesini duyacak olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Olayların detayını merak ediyorum. Gamze'yle tek başına konuşmam bir şey ifade etmez iki tarafı da dinlemek istiyorum. Açıkçası zor bir durumdayım.
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Annem babam çok zorluklar çekti. Onlara iyi bir hayat sunmak için çok mücadele ettim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Aklım orada. Ne yaşandı da annem bu kadar üzüldü.