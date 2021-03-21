Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın hayatı hakkında bilgiler
Survivor İsmail'in hayat gündeme gelen konulardan oldu. Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Survivor İsmail Balaban, son bölümde Dora ile girdiği polemik ile izleyenlerin dikkatini çekti. Parkurda gösterdiği başarılar ve SMS sıralamasındaki oyları ile adından söz ettiren Survivor İsmail 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreş yapmaya başladı. İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi. Peki, Survivor İsmail kimdir, nereli? İşte, Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın hayatı ve biyografisi son bölümde merak konusu oldu. Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde dünyaya gelen Survivor İsmail 1987 yılında doğdu. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanı oldu.
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SURVİVOR İSMAİL KİMDİR?
İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos 1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.
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Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi.
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2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018’de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019’da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.
Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.