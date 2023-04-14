SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Dün akşam (13 Nisan) Survivor'da ödülü hangi takım aldı? Aziz sinir krizi geçirdi... İşte dün gecenin kazananı

İletişim oyununun ikinci turunda ünlüler avantajlı başlarken gönüllüler de şansı yakaladı. Güç, denge ve gücün ön planda olduğu parkurda kazanan bu kez gönüllüler oldu. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu kez en iyilere kaldı. Kazanan en iyiler mücadelesinde 3-0'lık skorla ünlüler takımı oldu. Oyun sırasında sayı alamayan Aziz sinir krizi geçirdi. Adanın uç noktasına giden Aziz ağlayarak ailesini çok özlediğini söyledi.