SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Dün akşam (13 Nisan) Survivor'da ödülü hangi takım aldı? Aziz sinir krizi geçirdi... İşte dün gecenin kazananı

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Survivor'da iletişim ödülü için yarışmacılar heyecan dolu ödül oyununda karşılaştı. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor'ın 13 Nisan tarihli son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 'arkadaşından gelen videolu mesaj' ın ödül olarak verildiği iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda kırana kırana yarışın ekranlara geldiği gecede yemek ödülün sahibi ünlüler oldu. Öte yandan nefes kesen anların yaşandığı parkurda sayıyı kaybeden Aziz'in adanın bir köşesine gidip sinir krizi geçirmesi ekranlara damga vurdu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödülü hangi takım aldı? İşte, Survivor 68. son bölümün özeti ve kazanan takım.