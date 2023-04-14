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SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Dün akşam (13 Nisan) Survivor'da ödülü hangi takım aldı? Aziz sinir krizi geçirdi... İşte dün gecenin kazananı

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#Survivor Ödülü Kim Kazandı#Survivor İletişim Ödülü#13 Nisan Survivor Hangi Takım Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 02:05

Survivor'da iletişim ödülü için yarışmacılar heyecan dolu ödül oyununda karşılaştı. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor'ın 13 Nisan tarihli son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı, 'arkadaşından gelen videolu mesaj' ın ödül olarak verildiği iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda kırana kırana yarışın ekranlara geldiği gecede yemek ödülün sahibi ünlüler oldu. Öte yandan nefes kesen anların yaşandığı parkurda sayıyı kaybeden Aziz'in adanın bir köşesine gidip sinir krizi geçirmesi ekranlara damga vurdu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödülü hangi takım aldı? İşte, Survivor 68. son bölümün özeti ve kazanan takım.

1/5SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI Dün akşam (13 Nisan) Survivorda ödülü hangi takım aldı Aziz sinir krizi geçirdi... İşte dün gecenin kazananı

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen 68. bölümünde takımlar ödül oyunu ve iletişim oyunu mücadelesinde karşılaştı. TV8'de seyirci karşısına çıkan Survivor'da takımlar bu kez iletişim ve yiyecek ödülü için performans gösterdi. Merve'nin elenmesi ve Yusuf'un ceza alması nedeniyle morali bozuk olduğu belli olan yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Karşılaşma sonunda ödül oyununu ve iletişim ödülünü ünlüler takımı kazandı.

2/5SURVİVORDA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Büyük finale doğru heyecanı artan Survivor 2023 yarışmacıları, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün gece arkadaşından videolu mesaj için iletişim oyunu parkuruna çıktı. Nefes kesen mücadelede ilk turun birincisi ünlüler oldu.

3/5SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI Dün akşam (13 Nisan) Survivorda ödülü hangi takım aldı Aziz sinir krizi geçirdi... İşte dün gecenin kazananı

İletişim oyununun ikinci turunda ünlüler avantajlı başlarken gönüllüler de şansı yakaladı. Güç, denge ve gücün ön planda olduğu parkurda kazanan bu kez gönüllüler oldu. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu kez en iyilere kaldı. Kazanan en iyiler mücadelesinde 3-0'lık skorla ünlüler takımı oldu. Oyun sırasında sayı alamayan Aziz sinir krizi geçirdi. Adanın uç noktasına giden Aziz ağlayarak ailesini çok özlediğini söyledi.

4/5SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ödül oyununda mücadele verdi. Oyun öncesi kazanan takımın mısır gevreği, granola, süt, yoğurt ve muz alacağı açıklandı. Kıran kırana mücadele sonunda kazanan ünlüler oldu.

5/5YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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