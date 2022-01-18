Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli? SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Hikmet Tuğsuz Survivor All Star iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğsuz, adaya gitmeden önce yaptığı paylaşımda "2019 yılında ilk kez katıldığım Survivor yarışmasında herşey benim açımdan gayet güzel giderken, bu güzel hikayeyi talihsiz bir sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kalmıştım.



Yaşadığım sakatlıktan sonra başta Acun Medya ekibi olmak üzere doktorlarım, sevenlerim ve sevdiklerimin olağanüstü desteği ile yeniden ayağa kalkmayı başardım.



Sakatlığım nedeniyle yarışmadan ayrıldıktan sonra her şeyi dışarıdan izledim. Bu bana büyük bir üzüntü verdiği gibi aynı zamanda büyük te bir fırsat verdi. Hatalarımı gördüm, eksiklikleri tespit ettim, ne güzel dostlar ne güzel anılar biriktirdiğimi fark ettim.



Bugün yeniden Survivor olma yolundayım artık!



Bugün Toros Kaplanı’nın yeniden sahneye çıkma vakti!



