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Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli? SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

#Survivor#Hikmet Tuğsuz#Televizyon

Survivor Hikmet'in hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. 13 ünlü, 13 gönüllünün şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star'ın son bölümünde parkurdan düşen Hikmet'in sakatlanması ekranlara damga vurdu. Doktor ile kısa süre tartışma yaşayan SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatı ekran başındakilerin dikkatini çekti. 2019 yılında Survivor'da yarışan ve sakatlık yüzünden elenen Hikmet, atletizm, hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında oynadı. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

1/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? sorusu ekran başındakilerin odaklandığı konulardan oldu. Tv8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor All Star'da yer alan Hikmet Tuğsuz, performansı ile şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz, atletizmde derece kazandı.

2/4SURVİVOR HİKMET KİMDİR

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

3/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Hikmet Tuğsuz Survivor All Star iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğsuz, adaya gitmeden önce yaptığı paylaşımda "2019 yılında ilk kez katıldığım Survivor yarışmasında herşey benim açımdan gayet güzel giderken, bu güzel hikayeyi talihsiz bir sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kalmıştım.

Yaşadığım sakatlıktan sonra başta Acun Medya ekibi olmak üzere doktorlarım, sevenlerim ve sevdiklerimin olağanüstü desteği ile yeniden ayağa kalkmayı başardım.

Sakatlığım nedeniyle yarışmadan ayrıldıktan sonra her şeyi dışarıdan izledim. Bu bana büyük bir üzüntü verdiği gibi aynı zamanda büyük te bir fırsat verdi. Hatalarımı gördüm, eksiklikleri tespit ettim, ne güzel dostlar ne güzel anılar biriktirdiğimi fark ettim.

Bugün yeniden Survivor olma yolundayım artık!

Bugün Toros Kaplanı’nın yeniden sahneye çıkma vakti!

4/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Geçirdiğim zor günlerde bana destek olup yeniden ayağa kalkmayı başarmamda büyük katkıları olan Acun Medya’ya, başta Prof. Dr. Mustafa Karahan olmak üzere tüm doktorlarıma, canım aileme, gerek sosyal medyadan gerek bizzat bana moral veren sevenlerime ve yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.

Şimdi yeniden TOROS KAPLANI OLMA VAKTİ!" ifadelerini kullandı.

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Survivor Hikmet'in hayatı yarışmanın son bölmünde gündeme geldi. 13 ünlü, 13 gönüllünün şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star'ın son bölümünde parkurdan düşen Hikmet'in sakatlanması ekranlara damga vurdu. Doktor ile kısa süre tartışma yapan SurvivorAll Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatı ekran başındakilerin dikkatini çekti. 2019 yılında Survivor'da yarışan ve sakatlık yüzünden elenen Hikmet, atletizm, hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında oynadı. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

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#Survivor#Hikmet Tuğsuz#Televizyon