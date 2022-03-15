Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatı hakkında bilgiler

#Survivor#Hikmet Tuğsuz#Yarışma

Survivor Hikmet Tuğsuz'un hayatı yarışmanın son bölümünde yeniden gündeme geldi. Survivor 2022 kadrosunda yer alan ve parkurlardaki performansı ile dikkatleri üzerine toplayan gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Hikmet, zaman zaman yarışmacılar ile yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettiriyor. Yasin ve Yunus Emre ile yaşadığı fiziksel tartışma sonrası adını sık sık gündeme gelen Hikmet Tuğsuz, 2019 yılında Survivor'da yarışmış ve sakatlık yüzünden elenmişti. Fiziği ile ön plana çıkan Hikmet, atletizm, hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında oynadı. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hikmet Tuğsuz'un hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.

1/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı hakkında bilgiler

Survivor Hikmet kimdir, sorusu Survivor All Star'da izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. 13 ünlü, 13 gönüllünün şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star'ın son bölümünde Hikmet'in parkurda gösterdiği performans dikkat çekti. Rakipleri ile eşleştiğinde kıyasıya mücadele veren Hikmet Tuğsuz, Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

2/4SURVİVOR HİKMET KİMDİR

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

3/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı hakkında bilgiler

Hikmet Tuğsuz Survivor All Star iddiasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğsuz, adaya gitmeden önce yaptığı paylaşımda "2019 yılında ilk kez katıldığım Survivor yarışmasında herşey benim açımdan gayet güzel giderken, bu güzel hikayeyi talihsiz bir sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kalmıştım.

Yaşadığım sakatlıktan sonra başta Acun Medya ekibi olmak üzere doktorlarım, sevenlerim ve sevdiklerimin olağanüstü desteği ile yeniden ayağa kalkmayı başardım.

Sakatlığım nedeniyle yarışmadan ayrıldıktan sonra her şeyi dışarıdan izledim. Bu bana büyük bir üzüntü verdiği gibi aynı zamanda büyük te bir fırsat verdi. Hatalarımı gördüm, eksiklikleri tespit ettim, ne güzel dostlar ne güzel anılar biriktirdiğimi fark ettim.

Bugün yeniden Survivor olma yolundayım artık!

Bugün Toros Kaplanı’nın yeniden sahneye çıkma vakti!

4/4Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor Survivor All Star yarışmacısı Hikmet Tuğsuzun hayatı hakkında bilgiler

Geçirdiğim zor günlerde bana destek olup yeniden ayağa kalkmayı başarmamda büyük katkıları olan Acun Medya’ya, başta Prof. Dr. Mustafa Karahan olmak üzere tüm doktorlarıma, canım aileme, gerek sosyal medyadan gerek bizzat bana moral veren sevenlerime ve yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.

Şimdi yeniden TOROS KAPLANI OLMA VAKTİ!" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Hikmet Tuğsuz#Yarışma