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Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

#Survivor Hikmet#Hikmet Tuğsuz#Survivor

Survivor Hikmet merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz’un yeni bölüm fragmanında üzücü bir kaza yaşadığı görüldü. Peki, Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli?

1/3Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

Survivor Hikmet’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, üniversiteyi bitirdikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etmiştir. 35 yaşındaki iddialı yarışmacının medeni durumu bekar.

2/3SURVİVOR HİKMET KİMDİR

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 35 yaşındaki iddialı yarışmacının medeni durumu bekar. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.

3/3Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler

Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

 

 

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#Survivor Hikmet#Hikmet Tuğsuz#Survivor