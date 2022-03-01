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Survivor Hikmet kazandığı oyunu 'Ali Gürbüz'e adadı! Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

#Ali Gürbüz#Survivor#Hikmet Tuğsuz

Survivor'ın son bölümünde gönüllüler takımı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, kazandığı oyunun ardından, "Ali Gürbüz sana gelsin. Tişört borcumu ödedim." ifadelerinde bulundu. Hikmet'in kazandığı oyunu adamasının ardından akıllara başpehlivan Ali Gürbüz geldi. Survivor Hikmet, 650., 651., 658., ve 660.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek dört kez başpehlivan unvanını kazanan Ali Gürbüz'ün antrenörlüğünü yapıyordu. Peki, Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Hikmet'in kazandığı oyunu hediye ettiği Ali Gürbüz'ün hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Survivor Hikmet kazandığı oyunu Ali Gürbüze adadı Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir, sorusu Survivor All Star'ın son bölümünde gündeme geldi. Survivor'da mücadelesine devam eden Hikmet'in antrenörlüğünü yaptığı Ali Gürbüz, yağlı güreş organizasyonlarının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. İlk başpehlivanlığını 2011 yılında alan Ali Gürbüz ayrıca Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu oluyor. Üç kuşağı başpehlivan olan bir aileden gelen Gürbüz, Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak ülkemize başarı kazandırdı.

2/4ALİ GÜRBÜZ KİMDİR

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Ali Gürbüz 1987 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

3/4Survivor Hikmet kazandığı oyunu Ali Gürbüze adadı Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

4/4ALİ GÜRBÜZ BOY VE KİLO BİLGİLERİ

ALİ GÜRBÜZ BOY VE KİLO BİLGİLERİ

Ali Gürbüz 1.97 boyunda ve 120 kilo ağırlığındadır.

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#Ali Gürbüz#Survivor#Hikmet Tuğsuz