Survivor Hikmet kazandığı oyunu 'Ali Gürbüz'e adadı! Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.



2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.