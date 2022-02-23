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Survivor Hikmet cezası ne oldu? Survivor Yasin ve Hikmet kavgasında cezalar kesildi!

#Survivor Hikmet#Survivor Hikmet Cezası#Survivor Yasin Ve Hikmet Kavgası

Geçtiğimiz akşam ekranlara Survivor Yasin-Hikmet kavgası ekranlara damga vurmuştu. İzleyiciler fragmanda yayınlanan görüntülerin ardından, Yasin ve Hikmet'e ne ceza verileceğini sorgulamaya başladı. Acil Durum Konseyi yapan Acun Ilıcalı, toplantıda ekibiyle birlikte uzun süren değerlendirmeler sonucu karar aldıklarını belirtti. Peki, Yasin ve Hikmek ne ceza aldı? İşte Yasin ve Hikmet kavgasında alınan kararlar...

1/3Survivor Hikmet cezası ne oldu Survivor Yasin ve Hikmet kavgasında cezalar kesildi

Yasin ve Hikmet kavgasında gerilimin yükseldiği dakikalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin kesildiği kavganın yaptırımı merak konusu olurken Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, Hikmet ve Yasin için alınan kararları bildirdi. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet'in cezası ne oldu? İşte alınan karar...

2/3SURVİVOR HİKMET NE CEZA ALDI

SURVİVOR HİKMET NE CEZA ALDI?

Tartışmada öncelikle Hikmet'e sözlü ve fiziki şiddeti uygulayanın Yasin olması nedeniyle, ağır cezayı alan taraf Yasin oldu. Hikmet ise, karşılık verdiği ve ayırmaya çalışan arkadaşları Adem ile Seda'ya zarar verdiği için iki ödülden yararlanamayacak.

3/3SURVİVOR YASİN CEZASI NE OLDU

SURVİVOR YASİN CEZASI NE OLDU?

Yasin'in Sürgün Adası psikolojisinde olduğunu varsayarak, diskalifiye kararı şimdilik almadıklarını, ancak herhangi bir şiddet eğilimli olumsuz tavrında diskalifiye edileceğini söylereyek, 6 ödülden mahrum kalma cezasını uygun gördüklerini açıkladı. Yarışmadan ayrılma kararını Ilıcalı, Yasin'e bırakırken, Yasin Obuz yarışmaya devam etme kararı alarak 6 ödül cezayı kabul etmiş oldu.

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