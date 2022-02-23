Survivor Hikmet cezası ne oldu? Survivor Yasin ve Hikmet kavgasında cezalar kesildi!

Yasin ve Hikmet kavgasında gerilimin yükseldiği dakikalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin kesildiği kavganın yaptırımı merak konusu olurken Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, Hikmet ve Yasin için alınan kararları bildirdi. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet'in cezası ne oldu? İşte alınan karar...