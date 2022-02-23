Survivor Hikmet cezası ne oldu? Survivor Yasin ve Hikmet kavgasında cezalar kesildi!

Yasin ve Hikmet kavgasında gerilimin yükseldiği dakikalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin kesildiği kavganın yaptırımı merak konusu olurken Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, Hikmet ve Yasin için alınan kararları bildirdi. Peki, Survivor Yasin ve Hikmet'in cezası ne oldu? İşte alınan karar...
Tartışmada öncelikle Hikmet'e sözlü ve fiziki şiddeti uygulayanın Yasin olması nedeniyle, ağır cezayı alan taraf Yasin oldu. Hikmet ise, karşılık verdiği ve ayırmaya çalışan arkadaşları Adem ile Seda'ya zarar verdiği için iki ödülden yararlanamayacak.
Yasin'in Sürgün Adası psikolojisinde olduğunu varsayarak, diskalifiye kararı şimdilik almadıklarını, ancak herhangi bir şiddet eğilimli olumsuz tavrında diskalifiye edileceğini söylereyek, 6 ödülden mahrum kalma cezasını uygun gördüklerini açıkladı. Yarışmadan ayrılma kararını Ilıcalı, Yasin'e bırakırken, Yasin Obuz yarışmaya devam etme kararı alarak 6 ödül cezayı kabul etmiş oldu.