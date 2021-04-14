Survivor Hanzade kimdir? Survivor'dan elenen Hanzade'nin hastalığı neydi? Milyonların önünde gözyaşları içinde açıkladı
Survivor Hanzade hayatı ile gündeme geldi. Son bölümde adaya veda eden Hanzade Ofluoğlu konseyde veda konuşması sırasında gözyaşları içinde hastalığı ile ilgili açıklama yaptı. Gönüllüler'de yarışmacı arkadaşları ile girdiği diyaloglar ile dikkat çeken Hanzade, geçmişte obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettiğini ve hastanede tedavi görerek iyileştiğini söyledi. Bir dönem Acun Medya çalışanı olan Hanzade'nin hayatı açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, Survivor Hanzade kimdir ve hastalığı ne? İşte, Survivor Hanzade'nin hayatı ile ilgili merak edilenler.
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Survivor Hanzade'nin hayatı ve biyografisi elenmesi ile merak konusu oldu. Zaman zaman arkadaşları ile girdiği sözlü tartışma ile gündem olan Hanzade 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurmuştu. Hanzade salı gecesi konseye veda konuşması ile damga vurdu.
"Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim" diyerek sözlerine başlayan yarışmacı Acun Medya'da çalıştığı dönem defalarca ellerini yıkadığını ve günde bir kaç kez banyo yaptığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Adaya veda eden Hanzade, tedavi ile iyileştiğini ve o günlerde bu günlere gelerek temizliğin hiç olmadığı Survivor'da mücadele edebildiğini söyledi.
Televizyon ekranlarında popüler olan Masumlar Apartmanı dizisine de gönderme yapan Hanzade, oyuncu Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin bir zamanlar aynısı olduğunu söyledi.
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SURVİVOR HANZADE KİMDİR?
Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.
Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.
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SAYGUN OFLUOĞLU KİMDİR?
Saygun Ofluoğlu, 2010 yılında Hanzade Ofluoğlu ile dünyaevine girmiştir. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünden mezun olan Saygun Ofluoğlu, aynı yıl PepsiCo'da satış müdürü olarak göreve başladı.
2008 yılında Philip Morris firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak görev alan Saygun Ofluoğlu, 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Rams Genel Müdürlüğü'nü üstlenmektedir.
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Saygun Ofluoğlu'nun eşi Hanzade Ofluoğlu ise 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitim hayatını tamamladı.