Survivor Hanzade kimdir? Survivor'dan elenen Hanzade'nin hastalığı neydi? Milyonların önünde gözyaşları içinde açıkladı

Survivor Hanzade'nin hayatı ve biyografisi elenmesi ile merak konusu oldu. Zaman zaman arkadaşları ile girdiği sözlü tartışma ile gündem olan Hanzade 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurmuştu. Hanzade salı gecesi konseye veda konuşması ile damga vurdu.



"Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim" diyerek sözlerine başlayan yarışmacı Acun Medya'da çalıştığı dönem defalarca ellerini yıkadığını ve günde bir kaç kez banyo yaptığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Adaya veda eden Hanzade, tedavi ile iyileştiğini ve o günlerde bu günlere gelerek temizliğin hiç olmadığı Survivor'da mücadele edebildiğini söyledi.



Televizyon ekranlarında popüler olan Masumlar Apartmanı dizisine de gönderme yapan Hanzade, oyuncu Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin bir zamanlar aynısı olduğunu söyledi.