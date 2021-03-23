Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar eleme potasında!

SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR? Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.