MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar eleme potasında!
GeriTelevizyon Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar eleme potasında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 15:22 | 

Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar eleme potasında!

Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar merak edilen isimlerden biri. Ünlüler takımı yarışmacısı bu hafta eleme potasında yer alıyor. Peki Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Gonca Kakar, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılan Gonca bu hafta eleme potasına giren ilk isim oldu. Yarışmacı, Mersin Üniversitesi mezunu. İşte 1 Temmuz 1989 doğumlu olan Gonca Kakar hakkında bilgiler

2SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR

SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi