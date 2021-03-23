Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Gonca Kakar eleme potasında!
Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar merak edilen isimlerden biri. Ünlüler takımı yarışmacısı bu hafta eleme potasında yer alıyor. Peki Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
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Gonca Kakar, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılan Gonca bu hafta eleme potasına giren ilk isim oldu. Yarışmacı, Mersin Üniversitesi mezunu. İşte 1 Temmuz 1989 doğumlu olan Gonca Kakar hakkında bilgiler
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SURVİVOR YARIŞMACISI GONCA KİMDİR?
Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.