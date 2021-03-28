Survivor futbol maçını kim kazandı? İşte 27 Mart Survivor birleşme partisinde ödülü kazanan takım

Üçüncü turda ise Batuhan, Öykü, Dora annenize sorduk oyunundan elendi. İki hayvandan hangisi çocuğunuza benziyor kurt mu kuzu mu? sorusuna ise İsmail ve Poyraz doğru yanıt verdi.



En çok doğru tahminde bulunan Poyraz ödülün sahibi oldu. Poyraz akıllı telefon ve ailesinden gelen videoyu izleme şansı kazandı.