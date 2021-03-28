Survivor futbol maçını kim kazandı? İşte 27 Mart Survivor birleşme partisinde ödülü kazanan takım
Survivor'da futbol maçını kazanan takım belli oldu. Birleşme partisinde ilk gün heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de, yarışmacılar 'annelerinize sorduk' oyunu ve futbol maçında karşı karşıya geldi. Haftalardır beklenen birleşme partisinde Survivor eski yarışmacılarından Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da geceye konuk oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının stres attığı Survivor 2021'in 27 Mart tarihli 56. bölümde oyunu 'annelerinize sorduk' oyununu kazanan akıllı telefon ve ailelerinden gelen videoyu izleme şansını elde etti. İşte, 27 Mart Survivor birleşme partisinde yaşananların özeti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor’da kazanan takım birleşme partisinde yaşanan mücadele sonrası netleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar birleşme partisine özel futbol maçında karşılaştı. 2021 sezonunun birleşme partisinde yarışmacılar ve Acun Medya arasında oynanan maçı kazanan Acun Medya ekibi oldu. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı annenize sorduk oyununda ise 16 sorudan Poyraz, sadece iki soruya yanlış cevap vererek oyunun galibi oldu.
2
ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da birleşme haftasına özel oynanan annenize sorduk oyununda annelerine yarışmacılar ile ilgili değişik sorular yöneltildi. Yarışmacılar da annelerinin bu sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı.
Komik anların ekranlara geldiği oyunda her dört soruda en az tahmini yapanlar elendi. İlk turda elenenler Hanzade, Merve olurken, ikinci turda Reşat, Ayşe, Sergen, Melis elendi.
3
Üçüncü turda ise Batuhan, Öykü, Dora annenize sorduk oyunundan elendi. İki hayvandan hangisi çocuğunuza benziyor kurt mu kuzu mu? sorusuna ise İsmail ve Poyraz doğru yanıt verdi.
En çok doğru tahminde bulunan Poyraz ödülün sahibi oldu. Poyraz akıllı telefon ve ailesinden gelen videoyu izleme şansı kazandı.
4
SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de birleşme partisi ikinci etabında bu kez futbol maçı mücadelesi yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan maça 2020 sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da katıldı.
Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Steven'ın orta sahadan attığı gol sonrası maçta Survivor yarışmacıları öne geçti.
5
Sıkı mücadele sonrası maç 7-5 Acun Medya üstünlüğü ile tamamlandı. Steven ile Oğulcan Engin'in maçtaki performansı ise dikkat çekti.