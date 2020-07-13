Survivor finalistleri Barış, Yasin ve Cemal Can Acun Ilıcalı'nın uçağı ile Türkiye'ye dönüyor... Cemal Can'dan ünlü sunucuya şaşırtan soru!
Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Dün akşam son kez gerçekleşen konseyde finalistler belli oldu. Barış, Yasin ve Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cemal Can'ı zorladı.
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22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti. Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış sms'e çıktı. Dün akşam Dominik'ten yapılan canlı yayında finalistler belli oldu. Yayının ardından Barış, Yasin ve Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın uçağı ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske zorunluluğu Cemal Can'ı zorladı.
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Pandemi sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacılarından Cemal Can, maske takma zorunluluğunu öğrenince Acun Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.
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SURVİVOR'DA YÜZLEŞME ZAMANI
Büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti.
Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları sordular.
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AYCAN'IN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Aycan'ın Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.
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ACUN ILICALI'DAN MÜDAHALE
Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.
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HAKAN HATİPOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ
Survivor Panaroma yorumcularından Hakan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından Aycan'a tepki gösterdi. Hatipoğlu "Yüzleşme var aylar sonra ekrana çıkacaksın süslenmişsin saçlarını yaptırmışsın, çok güzel olmuşsun tüm Türkiye 7den 70e merakla heyecanla seni izliyor, senin sorun 'Yüzüme bilerek mi geğirdin.' Valla bu akşam iyi ki Elif var ki topladı biraz ortamı." dedi.
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ACUN ILICALI: ALLAH BENİ KÖTÜ HABERLERLE SINIYOR
Acun Ilıcalı, elenen yarışmacıyı açıklamadan önce kısa bir konuşma yaptı ve yarışmacılara son kez söz hakkı verdi.
"Hayatım boyunca kötü haberler vermekten kaçındım. Allah da beni herhalde bu konuda sınıyor. Survivor'daki görevim her hafta kötü bir haber verdim. bu akşam da birinizin hayallerine set çekmek zorundayım. Biriniz İstanbul'daki büyük finalde olamayacak. Hiç mutlu değilim ama bu anı yaşamak zorundayız." dedi.
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Yarışmaya veda eden isim Berkan
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BARIŞ:
"Umarım benim yaşadığım duyguları izleyenler hissedebilmiştir. Umarım genç arkadaşlarıma iyi örnek olmuşumdur, tv başında izleyenlere bir şeyler katmışımdır Keşke o sakatlığı yaşamasaydım da performansım düşmeseydi. Ama Giriş-gelişme-sonuç olarak baktığımda 5 aylık mücadele var. Hiçbir keşkem yok. Geriye dönüp baktığımda vicdanım çok rahat. Bugün kamptan ayrılırken, kardeşime götürmek istediğim şeyler vardı onları da valizime koydum. Umarım kupayı da götürürüm."
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YASİN:
"Ben ve arkadaşlarım ilkleri yaşadığımız gibi en sonları da yaşadık. Survivor'da nasıl yaşanması gerekirse öyle yaşadım. Herkese karşı anlayışlı ve adaletli oldum. Vicdanım çok rahat. Önemli olan özünde ne olduğunu bilmek. Çok şükür duygularımla hareket ettim. Hakkımızda hayırlısı olsun."
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BERKAN:
"Size büyük teşekkür borçluyuz. Hayatımızdas edinemeyeceğimiz tecrübeleri edindik. Evet çok zorlandık ama bizi güzel şeylerin beklediğini bilerek zorlandık. Benim buradaki arkadaşlarımdan gönlüm razı. Kim gidecekse finale eminim hak ettiği için gidecektir. 82 yaşındaki dedem bana "İçindeki insan sevgisini kaybetme, o sana doğruyu gösterecek" dedi. Umarım ailem beni izlerken yüzlerinde tebessüm vardır. Allah hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin."
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YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BERKAN!
SMS oylaması sonucuda Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu. Acun Ilıcalı'nın Berkan'ın ismini açıklamasıyla birlikte Yasin büyük şok yaşadı.
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ELEME SONRASI BERKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
"Öncelikle konuşmaya size ve güzel ekibinize teşekkür ederek başlamak isterim. Bir çok emeğin doğrultusunda bu sene gelmem nasip oldu. Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım."
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"Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim."
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ACUN ILICALI: ÇOK ÜZGÜN VE MUTSUZUM
"Üzgünüm. Çok değerlisiniz benim için. Şu anı yaşamak beni çok mutsuz ediyor. Survivor'da seni yedekten aldık, gittiğin takımı zirveye taşıdın. Önce Ünlüler'de, sonra Gönüllüler'de... Görmediğin ödül kalmadı. Benim için bir insanın etrafında olması gereken dostlardan birisin. İnsan düştüğü bir yerde birine tutunmak ister ya, o sensin. Tabii ki seyircilerimiz ne derse o. Biz onları mutlu etmek için bu programı yapıyoruz. Ama ben bugün gerçekten çok üzgünüm. Ben iyi niyetin çok kapı açtığını düşünüyorum."
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'CANIM SIKILIRSA SENİ ARAYACAĞIM'
"Sen benim geldiğim yerlerin çok daha ilerisindesin. Sen kalbi çok temiz bir arkadaşsın. Seni burada tanıdım. O kadar verici bir ruh halin var ki, bunun karşılığını hayatta mutlaka göreceksin. Bu tv tarihinin belki de en büyük yarışması, seyircimiz bunu takdir etti ki buraya kadar geldin. Sen Survivor'ın kazananlarından birisin. Senin iyi niyetin sadece bana değil, bütün Türkiye'ye geçti. İlk oturduğun kafede bunu anlayacaksın. Eğer bir gün canım çok sıkılırsa emin ol seni arayacağım. İnşallah çok güzel şeyler yaşa, çünkü hak ediyorsun. Daha söyleyecek çok şeyim var ama canlı yayındayız..."
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ACUN ILICALI: 1,5 SAAT SONRA YOLA ÇIKIYORUZ
"Yaklaşık 1,5 saat sonra yola çıkacağız. 14 saatlik bir yolumuz var. Yarın akşam Galataport'da büyük final başlıyor. Muhteşem bir final sizi bekliyor. Bu geceyi yolda geçireceğiz. Yarın öğlen gibi İstanbul'da olacağız. Akşam da finaldeyiz. Finalimiz seyirciye kapalı. Bu konu için özür diliyoruz. Şu an itibarıyla Dominik çekimlerimiz bitmiştir. Gönülden başarılar. 2 gün sonra bir şampiyon çıkacak. Hepinize başarılar diliyorum."