Survivor finali ne zaman yapılacak? 2021 Survivor finaline geri sayım başladı..

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ? Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.