Survivor finali ne zaman yapılacak? 2021 Survivor finaline geri sayım başladı..
Survivor yarışmasının finaline artık kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama final tarihinin oldukça yaklaştığının sinyallerini verdi. Final haftasına yaklaşılan bu günlerde dokunulmazlık oyunlarının sayısı artarken, eleme akşamları Salı gününden Pazar gününe çekildi.. Artık elemeler pazar akşamları düzenlenen konseyde gerçekleştirilecek. Peki Survivor'da sezonun finali ne zaman olacak? İşte detaylar
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Survivor yarışmasında 2021 sezonu da geride kalıyor.. Yarışmanın son haftalarına girdiğimiz bu dönemde elemeler pazar akşamlarına çekildi.. Geçtiğimiz hafta Batuhan'ın elenmesi ile sürpriz bir sonucun çıkmasının ardından eleme potasında artık gözler bir sonraki elemeye çevrildi. Survivor'ın finali Haziran ayı sonunda veya Temmuz ayının ilk haftasında olması bekleniyor.
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Survivor'da toplam yarışmacı sayısı 6'ya düşerken eleme sistemi de merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Her hafta bir yarışmacının elenmesinden dolayı, 4 hafta sonra yarışmanın bitmesi tahmin ediliyordu. Ancak Survivor'ın 2 yada 2,5 hafta sonra biteceği iddia edilmeye başladı.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.