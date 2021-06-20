Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Survivor 2021 ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

Survivor finali ne zaman, sorusu Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aylık mücadelede sona yaklaşılırken izleyenler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2021 sezonunun son günleri gelirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Yarışmacı sayısının 5'e düşmesiyle ilk performans oyununda İsmail yarı finale adınız yazdıran ilk isim oldu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 finaliyle ilgili detayları paylaşmıştı. Buna göre bu hafta bir kişinin elenmesinin ardından yarı final 24 Haziran Perşembe akşamı büyük final ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleşecek. Final yeri ise henüz kesinleşmedi.