Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Survivor 2021 ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!
Survivor finali için geri sayım başladı. Ocak ayında başlayan Survivor 2021 mücadelesinde sona yaklaşıldı. Bu sezonun şampiyonunun belirlenmesine günler kala Performans oyunu finalinde sembolü kazanan İsmail Balaban, İstanbul’daki yarı finali garantiledi. Acun Ilıcalı Survivor finali ile ilgili ada konseyinde yaptığı açıklamada, 5 yarışmacı arasından bir eleme daha yapılacağını ve yarı finale kalan isimlerin kesinleşeceğini bildirdi. Peki, Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, 2021 Survivor final ve yarı final tarihi.
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Survivor finali ne zaman, sorusu Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aylık mücadelede sona yaklaşılırken izleyenler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2021 sezonunun son günleri gelirken, şampiyonluk yarışı da kızıştı. Yarışmacı sayısının 5'e düşmesiyle ilk performans oyununda İsmail yarı finale adınız yazdıran ilk isim oldu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 finaliyle ilgili detayları paylaşmıştı. Buna göre bu hafta bir kişinin elenmesinin ardından yarı final 24 Haziran Perşembe akşamı büyük final ise 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da gerçekleşecek. Final yeri ise henüz kesinleşmedi.
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SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2021’de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
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Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul’da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu’ unvanını alarak kupayı kaldıracak.
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SURVİVOR’DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor 2021'de geçtiğimiz perşembe günü Dora elenmişti. Bireysel dokunulmazlık oyunlarının başlaması ile elemeler hız kazanırken Mavi takımdan Ayşe ve Poyraz, Kırmızı takımdan Berkay, Aleyna, İsmail Survivor 2021’de geriye kalan beş isim oldu.
19 Haziran Cumartesi akşamı dokunulmazlığı kazanan Aleyna ise eleme potasına Ayşe'yi gönderdi. Survivor'dan elenen son isim sonrası yarı final heyecanı yaşanacak.
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SURVİVOR FİNALİ NEREDE?
Survivor büyük finali geçtiğimiz hafta Galata Port'ta yapılmıştı. Bu seneki final yeri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor