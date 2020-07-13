Survivor final adresi Galataport nerede, Ä°stanbul'un neresinde? Ä°ÅŸte Galataport'un tarihi
Galataport'un konumu ve tarihi Survivor final aÃ§Ä±klamasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Survivor'Ä±n 13 ve 14 Temmuz'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek finaline Ä°stanbul'un en Ã¶nemli projelerinden Galataport Ä°stanbul ev sahipliÄŸi yapacak. Survivor finalinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi Galataport'a bir sahne ve seyirci platformu kuruldu. Peki, Galataport nerede, Ä°stanbul'un neresinde? Ä°ÅŸte Survivor finalinin yapÄ±lacaÄŸÄ± Galataport'un tarihi
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Survivor finalini yapÄ±lacaÄŸÄ± yer belli oldu. Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2020 finalinin Ä°stanbul'daki Galataport'ta gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, Survivor finalinin yapÄ±lacaÄŸÄ± Galataport nerede? Ä°ÅŸte Survivor finaline ev sahipliÄŸi yapacak olan Galataport'un tarihi...
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Galataport nerede?
Ä°stanbulâ€™un en eski ve Ã¶nemli ticaret merkezi olan KarakÃ¶yâ€™de yer alan Galataport, BoÄŸazâ€™Ä±n kÄ±yÄ±sÄ±nda, panoramik tarihi yarÄ±mada manzarasÄ±na sahip.Â
SalÄ±pazarÄ± Liman sahasÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lan Galataport Ofis, Galataport Ä°stanbul projesinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± lokasyon avantajÄ± ve kolay ulaÅŸÄ±m olanaklarÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Tramvay, Marmaray, metro ve otobÃ¼s, KarakÃ¶y ve KabataÅŸ iskelelerine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sayesinde deniz yolu ve proje iÃ§erisinde yer alan marinayÄ± kullanarak Ã¶zel tekne ya da deniz taksiyle ulaÅŸÄ±labilen Galataport Ofisâ€™de, ayrÄ±ca Ã¶zel araÃ§ sahipleri iÃ§in zemin altÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lan 2.300 araÃ§ kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.
Galataport Ofis bloklarÄ± arasÄ±nda konumlanmÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼lerle bazÄ± bloklar arasÄ± yatay sirkÃ¼lasyonun kesintisiz devam etmesi ise, ÅŸirketlere birden fazla blokta ofis kiralama opsiyonu saÄŸlÄ±yor.Â Bununla birlikte, Galataport Ofisâ€™lerinde sadece LED donanÄ±mlÄ± aydÄ±nlatmalar kullanÄ±lÄ±yor. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ malzemelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Galataport Ofisâ€™lerde, deniz suyu ile Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel iklimlendirme sistemleri ise iÅŸletme giderlerini dÃ¼ÅŸÃ¼ren bir faktÃ¶r olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.
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Galataport'un tarihi
1900'lu yÄ±llardan itibaren Ä°stanbul'un en Ã¶nemli endÃ¼striyel ulaÅŸÄ±m ve taÅŸÄ±ma alanÄ± olan bu bÃ¶lgede 1958 yÄ±lÄ±nda Sedat HakkÄ± Eldem tarafÄ±ndan tasarlanan antrepolar inÅŸa edildi. 1982 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yÄ±lÄ±nda yÃ¼k gemisi giriÅŸlerine ve 1988 yÄ±lÄ±nda tÄ±rlarÄ±n giriÅŸlerine kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle antrepolar ve gÃ¼mrÃ¼k limanÄ± iÅŸlevlerini yitirmeye baÅŸladÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda Koruma Kurulu bu bÃ¶lgeyi Kentsel Sit AlanÄ± yaptÄ±. 2000'li yÄ±llardan itibaren antrepolar kiralanmaya baÅŸlandÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Modern aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°stanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'Ã¼n Ä°stanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ãœ. Ä°stanbul Resim Heykel MÃ¼zesi olarak korunmasÄ±na karar verdi.
Ä°nÅŸaatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Åžubat 2015'e kadar bu alanda gemilerden yÃ¼kleme, depolama ve boÅŸaltma iÅŸlemleri devam etti. Galataport projesinin ilk ihalesini TÃ¼rkiye Denizcilik Ä°ÅŸletmeleri EylÃ¼l 2005'te gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Åžubat 2015'te baÅŸlayan projenin 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde tamamlanmasÄ± hedeflendiÄŸi yetkililer tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Temmuz 2016'da KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma YÃ¼ksek Kurulu izni Ã§Ä±ktÄ±.
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Galataport'a nasÄ±l gidilir?
Proje KarakÃ¶y RÄ±htÄ±mÄ± ile Mimar Sinan Ãœniversitesi FÄ±ndÄ±klÄ± KampÃ¼sÃ¼â€™ne ait bina arasÄ±ndaki sahil ÅŸeridinde yer almaktadÄ±r. Terminal alanÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ ayrÄ± araÃ§ giriÅŸi inÅŸa edilecek. DoÄŸudaki ve batÄ±daki kapÄ±lar ana giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ± hedefleniyor.