Survivor final adresi Galataport nerede, Ä°stanbul'un neresinde? Ä°ÅŸte Galataport'un tarihi

Galataport nerede? Ä°stanbulâ€™un en eski ve Ã¶nemli ticaret merkezi olan KarakÃ¶yâ€™de yer alan Galataport, BoÄŸazâ€™Ä±n kÄ±yÄ±sÄ±nda, panoramik tarihi yarÄ±mada manzarasÄ±na sahip.Â



SalÄ±pazarÄ± Liman sahasÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lan Galataport Ofis, Galataport Ä°stanbul projesinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± lokasyon avantajÄ± ve kolay ulaÅŸÄ±m olanaklarÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Tramvay, Marmaray, metro ve otobÃ¼s, KarakÃ¶y ve KabataÅŸ iskelelerine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sayesinde deniz yolu ve proje iÃ§erisinde yer alan marinayÄ± kullanarak Ã¶zel tekne ya da deniz taksiyle ulaÅŸÄ±labilen Galataport Ofisâ€™de, ayrÄ±ca Ã¶zel araÃ§ sahipleri iÃ§in zemin altÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lan 2.300 araÃ§ kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.



Galataport Ofis bloklarÄ± arasÄ±nda konumlanmÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼lerle bazÄ± bloklar arasÄ± yatay sirkÃ¼lasyonun kesintisiz devam etmesi ise, ÅŸirketlere birden fazla blokta ofis kiralama opsiyonu saÄŸlÄ±yor.Â Bununla birlikte, Galataport Ofisâ€™lerinde sadece LED donanÄ±mlÄ± aydÄ±nlatmalar kullanÄ±lÄ±yor. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ malzemelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Galataport Ofisâ€™lerde, deniz suyu ile Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel iklimlendirme sistemleri ise iÅŸletme giderlerini dÃ¼ÅŸÃ¼ren bir faktÃ¶r olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.