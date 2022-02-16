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Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler

#Survivor Ezgi#Ezgi Hocaoğlu#Survivor 2022

Survivor Ezgi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Ezgi Hocaoğlu bu hafta eleme adayları içerisinde yer alıyor. Daha önce de yarışmada yer alan Hocaoğlu bu yıl da yedeklerden programa dahil oldu. Peki, Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler

Survivor Ezgi’inin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Ezgi Hocaoğlu 2020 yılında da yarışmaya katılmıştı. Survivor Ezgi Hocaoğlu 1995 doğumlu ve milli cimnastikçi.

2/3SURVİVOR EZGİ KİMDİR

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Survivor Ezgi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

3/3Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler

Halan Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam eden Ezgi Hocaoğlu, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katılan Ezgii Ünlüler takımına katılmıştı.

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