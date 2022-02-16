Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler

Survivor Ezgi’inin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Ezgi Hocaoğlu 2020 yılında da yarışmaya katılmıştı. Survivor Ezgi Hocaoğlu 1995 doğumlu ve milli cimnastikçi.
Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Survivor Ezgi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.
Halan Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam eden Ezgi Hocaoğlu, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katılan Ezgii Ünlüler takımına katılmıştı.