Survivor Evrim'den şaşırtan sözler: Adaların birleşmesi artık umurumda değil

Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Akalın’a sitem etti.



Kalbi kırılan anne, “Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.