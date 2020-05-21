Survivor Evrim'den şaşırtan sözler: Adaların birleşmesi artık umurumda değil
Survivor'da ünlüler takımından Mert'in sürpriz vedası takım arkadaşlarının yanı sıra gönüllüleri de etkiledi. Konseyde Mert'in elenmesine en çok şaşıran isim olan Evrim, Mert'in gidişini beklemediğini belirtti "Yıkıldım, gerçekten yıkıldım. Kampların birleşmesinin artık hiç bir anlamadı kalmadı" dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor'da Mert Öcal'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda ise en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri de gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.
2
Abone Ol
"UMMADIĞIM BİR KİŞİ VEDA ETTİ"
Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Survivor Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söyledi. Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım.
3
Abone Ol
Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Aynı Ersin abi çok vakitsiz gitti. Benim için açıkçası kampların birleşmesinin hiç bir anlamadı kalmadı. Mert'i benim erkek versiyonum olarak görüyordum" ifadelerini kullandı.
4
Abone Ol
YASİN: "MERT ÇOK KALİTELİ BİR İNSANDI"
Öte yandan gönüllüler takımındaki diğer yarışmacılar da Survivor Mert'in elenmesini pek beklemediklerini dile getirdi.
5
Abone Ol
Survivor'da son konseyde adaylar arasında yer alan Yasin ise Mert'in iyi bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi. Yasin, Kararı halk verdi, beş kişiden Mert gitti. Her ne kadar arada atışsak da Mert ciddi anlamda iyi ve kaliteli bir insandı. Bütün güzellikler kendisiyle olsun" dedi.
6
Abone Ol
ADALAR BİRLEŞTİ
Survivor'da dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımının adaları birleşti. Artık aynı adada yaşayacak olan 11 yarışmacı dün akşam bir araya geldi. Ünlüler takımının adasına giden gönüllüler sıcak karşılama sonrası memnuniyetlerini dile getirdiler.
7
Abone Ol
EVRİMİN ANNSİNDEN DEMET AKALIN'A TEPKİ
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020' yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden Evrim Keklik'in annesi Fatoş Keklik, kızı için "Beter ol" diyen şarkıcı Demet Akalın'a tepki gösterdi.
8
Abone Ol
Bu sene ünlüler ve gönüllüler formatıyla yayınlanan 'Survivor', 80'inci bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununu kazanan takım; helikopterle gidip; önce zipline yapacak, ardından malikanede havuz partisine katılacaktı. İki takım da ödül için ter dökerken, yarış bayrağa kaldı. Bayrak yarışı sonrası kazanan 10-9'luk skorla ünlüler oldu.
9
Abone Ol
Bu duruma çok üzülen gönüllüler adeta yıkıldı, hatta Evrim Keklik gözyaşlarına boğuldu.
Sıkı bir 'Survivor' takipçisi olan Demet Akalın ise Evrim'e tepki gösterdi. Ödül oyununu izleyen şarkıcı, ağlayan Evrim'e, "Gitmeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol” dedi.
10
Abone Ol
Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Akalın’a sitem etti.
Kalbi kırılan anne, “Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.