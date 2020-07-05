Survivor Evrim'den çok konuşulacak açıklamalar: Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı
Survivor 2020’ye damga vuran yarışmacılardan Evrim Keklik, dün Survivor Panorama programına katıldı. Yarışma boyunca yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Evrim, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Nisa ile arasının çok kötü olmadığını söyleyen Keklik, ‘Nisa Survivor’da sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı’ dedi.
İşte Evrim Keklik’in açıklamalarından satır başları…
Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor.
Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.
CEMAL İLE YASİN NİSA'YI KORUYORDU
Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.
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