Survivor Evrim'den çok konuşulacak açıklamalar: Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı

YASİN BENİ ÇOK ÜZDÜ Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.