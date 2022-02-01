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Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? Sürgün adasına giden isim Evrim Keklik oldu!

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Survivor 2022 All Star zorlu mücadeleleriyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Her hafta dört eleme adayının seçilerek sürgün adasına gönderildiği Suvivor'da Pazartesi akşamı potaya giren isim Gönüllüler takımından Evrim Keklik oldu. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Evrim hakkında bilgiler...

1/3Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli Sürgün adasına giden isim Evrim Keklik oldu

İki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı Barış ve Birsen'i sürgün adasına göndermişti. Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan ise dördüncü ve son aday Mert olarak Mert'in ismini söyledi. Bu olayın ardından Evrim'in hayatı merak konusu oldu. İşte Survivor Evrim Keklik hakkında bilgiler...

2/3SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.

3/3Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli Sürgün adasına giden isim Evrim Keklik oldu

Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

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