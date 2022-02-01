Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? Sürgün adasına giden isim Evrim Keklik oldu!

İki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı Barış ve Birsen'i sürgün adasına göndermişti. Üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim oldu. Performans birincisi Batuhan ise dördüncü ve son aday Mert olarak Mert'in ismini söyledi. Bu olayın ardından Evrim'in hayatı merak konusu oldu. İşte Survivor Evrim Keklik hakkında bilgiler...