Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim hakkında bilgiler

#Survivor Evrim Keklik Kimdir#Survivor Evrim#Survivor Evrim Keklik Kaç Yaşında

Survivor 2022'de potaya defalarca giren ve elenmeden çıkmayı başaran Evrim Keklik, açıklamaları ve tartışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu haftada potada olan Survivor Evrim göz yaşlarına boğuldu. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Evrim hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Evrim hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star zorlu mücadeleleriyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Her hafta dört eleme adayının seçilerek sürgün adasına gönderildiği Survivor'da bu hafta da potaya giren isimlerden olan Evrim Keklik merak konusu oldu. Peki, Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Evrim Keklik'in hayatı...

2/3SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.

3/3Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Evrim hakkında bilgiler

Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Evrim Keklik Kimdir#Survivor Evrim#Survivor Evrim Keklik Kaç Yaşında