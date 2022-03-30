Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star zorlu mücadeleleriyle izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Her hafta dört eleme adayının seçilerek sürgün adasına gönderildiği Survivor'da bu hafta da potaya giren isimlerden olan Evrim Keklik merak konusu oldu. Peki, Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Evrim Keklik'in hayatı...