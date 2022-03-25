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Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı hakkında merak edilenler

#Survivor#Elif Yıldırım Gören#Televizyon

Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Ünlüler takımında yer alan ve performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Survivor All Star yarışmacısı Elif Gören midesinden yaşadığı sağlık sorunları ile ön plana çıktı. Parkurda gösterdiği başarı ile olduğu kadar sakin kişiliği ile de adından söz ettiren Survivor Elif, 2020 sezonunda da Survivor'da yarışmıştı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Milli takımında yer aldı. Peki, Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.

1/4Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Görenin hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Elif kimdir? sorusu Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Atletizmde birçok başarıya sahip olan Survivor Elif 400 metre engelli yarışında uzmanlaştı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Elif Yıldırım Gören ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusu olarak çalışmalarına devam ediyor.

2/4SURVİVOR ELİF KİMDİR

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

3/4Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Görenin hayatı hakkında merak edilenler

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

4/4Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Görenin hayatı hakkında merak edilenler

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.

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#Survivor#Elif Yıldırım Gören#Televizyon