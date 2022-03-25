Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Survivor Elif Yıldırım Gören'in hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Elif kimdir? sorusu Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Atletizmde birçok başarıya sahip olan Survivor Elif 400 metre engelli yarışında uzmanlaştı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Elif Yıldırım Gören ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusu olarak çalışmalarına devam ediyor.