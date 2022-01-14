Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

Survivor Elif, yarışmanın 2020 sezonunda yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Atletik duruşu ve söylemleri ile dikkat çeken Survivor Elif, ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yarışmada daha önce gösterdiği sezonda performansıyla dikkat çeken ve Survivor'dan elendikten sonra da verdiği demeçlerle gündeme gelen Survivor Elif Gören, yarışmanın son aşamalarına kadar gelmesiyle de adından söz ettirmişti. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? İşte, Survivor 2022 Elif'in hayatıyla ilgili merak edilenler.
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.
Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.