Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

Survivor Elif, yarışmanın 2020 sezonunda yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Atletik duruşu ve söylemleri ile dikkat çeken Survivor Elif, ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yarışmada daha önce gösterdiği sezonda performansıyla dikkat çeken ve Survivor'dan elendikten sonra da verdiği demeçlerle gündeme gelen Survivor Elif Gören, yarışmanın son aşamalarına kadar gelmesiyle de adından söz ettirmişti. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? İşte, Survivor 2022 Elif'in hayatıyla ilgili merak edilenler.