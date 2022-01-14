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Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında? Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

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Survivor Elif Gören yarışmaya katılmasının ardından hayatı ile gündemde yer alıyor. 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Survivor Elif Yalım Gören ile evli ve  400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. Elif Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. İşte, Survivor Elif Gören hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/4Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

Survivor Elif, yarışmanın 2020 sezonunda yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Atletik duruşu ve söylemleri ile dikkat çeken Survivor Elif, ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yarışmada daha önce gösterdiği sezonda performansıyla dikkat çeken ve Survivor'dan elendikten sonra da verdiği demeçlerle gündeme gelen Survivor Elif Gören, yarışmanın son aşamalarına kadar gelmesiyle de adından söz ettirmişti. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? İşte, Survivor 2022 Elif'in hayatıyla ilgili merak edilenler.

2/4SURVİVOR ELİF KİMDİR

SURVİVOR ELİF KİMDİR? 

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

3/4Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.

4/4Survivor Elif Gören kimdir, nereli, kaç yaşında Elif Gören biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler

Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.

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