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Survivor eleme ne zaman, hangi gün? İşte, Survivor 2022 All Star haftanın eleme adayları

#Survivor Eleme Gecesi#Survivor Eleme Adayları#Survivor Eleme Ne Zaman 2022

Survivor 2022 All Star mücadeleleri kadar eleme heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta yaşanan eleme gecesinde belirlenen adaylar sürgün adasından geri dönüyor ve aralarından biri Survivor macerasına veda ediyor. Peki, Survivor eleme ne zaman, hangi gün? İşte Survivor 2022 eleme gecesi ve adayları hakkında merak edilenler...

1/4Survivor eleme ne zaman, hangi gün İşte, Survivor 2022 All Star haftanın eleme adayları

Survivor eleme adaylarının belirlenmesiyle birlikte eleme gecesi araştırmaları başlamış oldu. Bu hafta eleme potasına giren 7 adaydan biri Survivor hayallerine veda edecek. Peki, Survivor eleme ne zaman 2022? İşte Survivor 2022 eleme gecesi detayları ve adaylar...

2/4SURVIVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN 2022

SURVIVOR ELEME GECESİ NE ZAMAN 2022?

Survivor eleme gecesi, hafta boyunca belirlenen adaylar ve yarışmacılarla birlikte Acun Ilıcalı sunumuyla 9 Şubat Çarşamba bu akşam gerçekleştirilecek. Dokunulmazlık oyunlarını ard arda kaybeden Ünlüler takımını bu akşam zor bir konsey bekliyor.

3/4SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.

4/4Survivor eleme ne zaman, hangi gün İşte, Survivor 2022 All Star haftanın eleme adayları

Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.

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