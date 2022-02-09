Survivor eleme ne zaman, hangi gün? İşte, Survivor 2022 All Star haftanın eleme adayları

Survivor eleme adaylarının belirlenmesiyle birlikte eleme gecesi araştırmaları başlamış oldu. Bu hafta eleme potasına giren 7 adaydan biri Survivor hayallerine veda edecek. Peki, Survivor eleme ne zaman 2022? İşte Survivor 2022 eleme gecesi detayları ve adaylar...
Survivor eleme gecesi, hafta boyunca belirlenen adaylar ve yarışmacılarla birlikte Acun Ilıcalı sunumuyla 9 Şubat Çarşamba bu akşam gerçekleştirilecek. Dokunulmazlık oyunlarını ard arda kaybeden Ünlüler takımını bu akşam zor bir konsey bekliyor.
Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.