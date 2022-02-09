Survivor eleme ne zaman, hangi gün? İşte, Survivor 2022 All Star haftanın eleme adayları

Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.