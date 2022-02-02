Survivor eleme ne zaman, hangi gün 2022? Survivor eleme gecesi ve adayları hakkında bilgiler

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN 2022?

Survivor 2022 sezonunda cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve dört eleme adayı belirleniyor. Dokunulmazlık oyununun son gününde performans birincisinin söylediği isim de dahil olmak üzere iki isim belirleniyor. Salı ve çarşamba akşamları ödül oyunu oynanırken, Survivor eleme gecesi çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor.