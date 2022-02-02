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Survivor eleme ne zaman, hangi gün 2022? Survivor eleme gecesi ve adayları hakkında bilgiler

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Survivor 2022 All Star elema adayları bu hafta da belli oldu. Öncelikle sürgün odasına yollanan adayların ardından izleyiciler Survivor eleme ne zaman, hangi gün merak konusu oldu. Haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2022 All Star eleme gecesi ve adayları hakkında bilgiler haberimizde...

1/3Survivor eleme ne zaman, hangi gün 2022 Survivor eleme gecesi ve adayları hakkında bilgiler

15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2022 All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta 4 adayın belirlenip sürgün adasına gönderildiği Survivor eleme adayları ve gecesi haftanın sonlarına doğru araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor eleme ne zaman 2022? İşte Survivor 2022 eleme gecesi ve adayları...

2/3SURVİVOR ELEME NE ZAMAN 2022

SURVİVOR ELEME NE ZAMAN 2022?

Survivor 2022 sezonunda cumartesi, pazar ve pazartesi akşamları dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve dört eleme adayı belirleniyor. Dokunulmazlık oyununun son gününde performans birincisinin söylediği isim de dahil olmak üzere iki isim belirleniyor. Salı ve çarşamba akşamları ödül oyunu oynanırken, Survivor eleme gecesi çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor.

3/3SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022 yeni haftada Barış, Birsen, Evrim ve Mert olmak üzere 4 aday belirlenerek sürgün adasına gönderildi. İlk iki oyunu ünlüler kaybederken, üçüncü oyunu gönüllü takımı kaybetti ve Evrim ismini söylediler. Son adayı ise Ünlüler takımının performans birincisi Batuhan, Mert'in adını söyleyerek belirlemiş oldu.

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