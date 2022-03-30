SURVİVOR ELEME ADAYLARI kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak? İşte 29 Mart Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık (iletişim) oyununu kazanan takım

DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın son dokunulmazlık ve iletişim oyununda bir kez daha takımlar zorlu engellerin yer aldığı parkurda kazanmak için karşılaştı. Her zaman olduğu gibi oyunun ilk etabında yine kadınlar karşılaşması yaşandı. Gücün, dengenin ve hızın ön planda olduğu iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Sema'nın aldığı sayı ile ünlüler takımı 1-0 ilk turu kazandı. İkinci turda da erkek yarışmacıların mücadelesi ekranlara geldi.