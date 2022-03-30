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SURVİVOR ELEME ADAYLARI kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak? İşte 29 Mart Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık (iletişim) oyununu kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Dokunulmazlık Oyunu

Survivor eleme adayları kimler oldu? sorusu salı akşamı yapılan konseyde yanıt buldu. Birleşme Partisi'nden sonra bireysel performansların ön plana çıktığı Survivor All Star'ın 29 Mart tarihli 61. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta her zaman olduğu gibi iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen parkurda ünlüler takımı ipi göğüslerken, gönüllüler takımında da iki yarışmacı Survivor eleme adayı olarak seçildi. Survivor SMS oylamasının yapıldığı gecede, potada yer alan Evrim'in gözyaşlarına boğulması dikkat çekti. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.

1/7SURVİVOR ELEME ADAYLARI kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak İşte 29 Mart Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık (iletişim) oyununu kazanan takım

Survivor'da eleme adayları 29 Mart tarihinde belli oldu. Birleşme Partisi'nden sonra şampiyonluk yarışı Survivor'da giderek kızıştı. Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde daha önce potaya giren Evrim ve Hikmet'in yanına iki eleme adayı daha gelerek SMS oylaması gerçekleşti. Heyecan dolu bölümde gönüllüler takımında eleme potasına giren ilk yarışmacı Gökhan oldu. Performans birincisi seçilen Berkan'ın eleme potasına gönderdiği 4. yarışmacı ise Yasin oldu.

2/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen 61. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyunu Birleşme Partisi'nden önce cuma ve cumartesi gecesi yapılmıştı. Oylamaların sonucunda Evrim ve Hikmet potaya girmişti. Son dokunulmazlık oyunu ise salı akşamı oynandı. Bu oyunda da yenilen gönüllülerde yarışmacılar oylama yaparak adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.

3/7SURVİVOR ELEME ADAYLARI kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak İşte 29 Mart Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık (iletişim) oyununu kazanan takım

Acun Ilıcalı oylamaların tamamlanmasının ardından sonuçları açıkladı. Gönüllüler takımında yapılan oylamaya göre potaya giren isim Gökhan oldu. Performans birincisi olan Berkan ise 4. eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. Konseyin sonunda 4 yarışmacı için SMS oylaması gerçekleşti. Seda ve Yağmur ile tartışma yaşayan Evrim konseyde gözyaşlarına boğuldu. Evrim "Defalarca potaya girdim defalarca çıktım çıkacağım da. Bakalım ilk potaya girenler çıkabilecekler mi" sözleri ile dikkat çekti.

4/7SURVİVORDA ELEME NE ZAMAN

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

4 eleme adayının belli olduğu Survivor'da büyük eleme çarşamba akşamı gerçekleşecek. Salı akşamı yapılan SMS oylamasının sonuçlarına göre Hikmet, Yasin, Evrim ya da Gökhan 30 Mart çarşamba akşamı adaya ve hayallerine veda edecek.

5/7DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın son dokunulmazlık ve iletişim oyununda bir kez daha takımlar zorlu engellerin yer aldığı parkurda kazanmak için karşılaştı. Her zaman olduğu gibi oyunun ilk etabında yine kadınlar karşılaşması yaşandı. Gücün, dengenin ve hızın ön planda olduğu iletişim ödüllü dokunulmazlık oyununda Sema'nın aldığı sayı ile ünlüler takımı 1-0 ilk turu kazandı. İkinci turda da erkek yarışmacıların mücadelesi ekranlara geldi.

6/7SURVİVOR ELEME ADAYLARI kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak İşte 29 Mart Survivor eleme adayları ve dokunulmazlık (iletişim) oyununu kazanan takım

Dokunulmazlığın kaderini belirleyen son etapta ise Atakan'ın Anıl karşısında aldığı sayı ile skor 8-4 oldu. Genel skor ile bu sonuçla ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu 2-0 kazandı. Ayrıca iletişim ödülünün de verildiği oyunu kazanan ünlüler takımı yakınlarından gelen resimli mesajları okurken gözyaşlarına boğuldu.

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#Survivor#Yarışma#Dokunulmazlık Oyunu