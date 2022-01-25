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Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor son bölümde elem adayı olan isimler

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da dün akşam eleme adayı heyecanı yaşandı. Survivor 2022 yarışmacıları arasında öncelikle dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı ve ünlüler takımı yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele ettiler. Bu mücadelenin ardından kazanan takım gönüllüler oldu. Ünlüler takımı arasından iki kişi sürgün adasına gitti. Peki, Survivor eleme adayları kimler, bireysel dokunulmazlığı kimler aldı?

1/6Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim kazandı Survivor son bölümde elem adayı olan isimler

Survivor'da eleme adayları, heyecan dolu bölümde belli oldu. Rekabetin her geçen gün hız kazandığı Survivor All Star'ın 24 Ocak akşamı ekranlara gelen 8. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda canını dişine taktı. Ünlüler takımı konseyinde pazartesi gecesi eleme adayları Ayşıl ve Sercan olarak belirlendi. Öte yandan ünlülerde performans birincisi olarak dokunulmazlığı alan isimler Nagihan ve Batuhan oldu.

2/6SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Ayşıl olduğunu duyurdu. Gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için bu kez performans birincisi açıklandı.

3/6Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim kazandı Survivor son bölümde elem adayı olan isimler

Acun Ilıcalı ünlülerde performans birincilerinin kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Batuhan olduğunu açıkladı. Yüzdelik dilimlere bakıldığı zaman Nagihan Batuhan'a göre öncelikli duruma düştüğü için gecenin 2. eleme adayını belirledi. Nagihan ünlülerde eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi. Böylece Ayşıl ve Sercan eleme potasına girerek sürgün adasına gitti. Bu hafta yapılan oylamalar ile eleme adayları Mert ve Berna olarak belirlenmişti.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda denize kurulu parkurda mücadele verdi.

5/6Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim kazandı Survivor son bölümde elem adayı olan isimler

Kum torbaları ile küp mekanizmalarının yer aldığı parkurda kadın ve erkekler ayrı ayrı karşılaştı. İlk turda 8-5 skorla gönüllüler takımı kazanırken erkeklerde de 8-6 skorla yine gönüllüler ipi göğüsledi. Bu sonuçla 3. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon