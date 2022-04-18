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SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 17 Nisan Survivor All-Star 3. eleme adayı

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor eleme adayı, pazar akşamı belli oldu. Adrenalinin büyük finale doğru giderek arttığı Survivor Al Star'da yeni bir dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Evrim ve Ayşe'den sonra 3. eleme adayını belirlemek için ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık oyunu oynadığı Survivor All Star'ın 17 Nisan tarihli 81. bölümünde, parkurda ünlüler takımı bir kez daha ipi göğüsledi. Ada konseyinde ise Survivor'da 3. eleme adayı netlik kazandı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti? İşte, 2022 Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/5SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte 17 Nisan Survivor All-Star 3. eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? ve Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorularının yanıt bulduğu pazar akşamı yine kıran kırana mücadele yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen Survivor'da yarışmacılar haftanın 3. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler eleme adayı seçmemek için parkurda adeta canını dişine takarken, Acun Ilıcalı gönüllülerde kadın potası olacağını erkek yarışmacıların yazılamayacağını söyledi. Yapılan oylamada ise eleme adayı Nisa oldu. Survivor'da bu hafta diğer eleme adayları gönülllülerden seçilmiş ve potaya Evrim ile Ayşe girmişti.

2/5SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununda Survivor ünlüler ve gönüllüler takımının kadın yarışmacıları ilk olarak parkura geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı oyunda iki takım da kazanmak için var gücü ile mücadele etti. Başarılı performans gösteren Sema'nın aldığı sayı ile ünlüler takımı dokunulmazlık oyununun ilk etabını 8-3 skorla galip bitirdi.

3/5SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte 17 Nisan Survivor All-Star 3. eleme adayı

Bir sonraki turda da yine erkek yarışmacıların mücadelesi yaşandı. Bu turda da erkek yarışmacılar sayıyı almak için ciddi çaba gösterdi. Daha önceki ilk 2 dokunulmazlığı alan ünlüler ve bu haftanın oyunlarını kaybeden gönüllüler parkurda elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Oyunda Merve ve Perviz'in performansı dikkat çekerken Batuhan'ın aldığı sayı ile 8-7 skorla ünlüler takımı oyunu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise Perviz'e verildi. Diğer yandan dokunulmazlığı kazanan ünlüler ödülden de faydalandı.

4/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde toplandı. Bu hafta eleme adayları gönüllüler takımından Evrim ve Ayşe olmuştu. Pazar akşamı da gönüllüler takımında yapılan oylama ile Nisa 6, Yağmur ise 5 oy aldı. İsmi daha fazla yazılan Nisa bu sonuçla haftanın 3. eleme adayı oldu.

5/5SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte 17 Nisan Survivor All-Star 3. eleme adayı

Eleme potasına giren Nisa, " Bekliyorum zaten çok belliydi. Bir sonraki oyunu kaybedersek o kişi bile belli. aslında iyi oldu herkesten uzak kafa dinlemem lazım. Hayırlısı" sözleri ile dikkat çekti.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma