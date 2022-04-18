SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte 17 Nisan Survivor All-Star 3. eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? ve Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorularının yanıt bulduğu pazar akşamı yine kıran kırana mücadele yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında gelen Survivor'da yarışmacılar haftanın 3. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler eleme adayı seçmemek için parkurda adeta canını dişine takarken, Acun Ilıcalı gönüllülerde kadın potası olacağını erkek yarışmacıların yazılamayacağını söyledi. Yapılan oylamada ise eleme adayı Nisa oldu. Survivor'da bu hafta diğer eleme adayları gönülllülerden seçilmiş ve potaya Evrim ile Ayşe girmişti.