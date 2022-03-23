Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor eleme adayı kim oldu? | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 22 Mart Survivor'da 2. eleme adayı ve oy sonuçları

#Survivor#Yarışma#Yarışma

Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu heyecan dolu konseyde netleşti. Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren yarışmacılar Survivor'ın 22 Mart tarihli 56. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yavaş yavaş bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, rakibine göz açtırmayan ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına alırken gönüllüler takımında da Survivor 2. eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren yarışmacı, Barış'ın güçlü rakip olduğu imasında bulunarak, "Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi. Peki, Survivor eleme potasına kim girdi? İşte, 22 Mart Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu | Survivorda dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte 22 Mart Survivorda 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Survivor'da eleme adayı salı akşamı kesinleşti. Ocak ayında başlayan ve aylardır süren Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ilk etapta ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Rakibini parkurda eleyerek geceye damga vuran ünlüler konseye gitmekten kurtuldu. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda ismi en çok çıkan yarışmacı Evrim oldu. Evrim Barış ile beraber Survivor eleme potasına girdi.

2/6SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların ardından gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunundan mağlup ayrılarak konseye kaldı. Konseyde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı.

3/6Survivor eleme adayı kim oldu | Survivorda dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte 22 Mart Survivorda 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile 2. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi. Eleme potasına giren Evrim, "Tek istediğim üçüncü dokunulmazlığı kazanmak. Şuan diğer aday Barış ya kendi takım arkadaşımı elemiş olacağım ya da takım arkadaşım beni elemiş olacak. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme Partisi öncesi giderek zorlaşan Survivor dokunulmazlık oyununda yine yarışmacılar türkü engellerin yer aldığı parkurda karşı karşıya geldi. İletişim ve dokunulmazlık oyununun birleştiği gecede takımlar kazanmak için var gücü işe yarıştı. İlk etapta kadınlar karşılaşmasının yaşandığı oyunda ilk turu 1-0 kazanarak ünlüler takımı galip bitirdi. İkinci etapta da bu kez erkekler yarıştı.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu | Survivorda dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte 22 Mart Survivorda 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Nefes kesen oyunun ikinci etabında erkeklerde de yine ünlüler takımı 2-0 üstün geldi. Bora'nın aldığı son sayı ile öne geçen ünlüler ayrıca bu sezon ilk defa iletişim oyununu kazandı. Sevdiklerinden gelen mesajları okuyan ünlüler takımında duygusal anlar yaşandı.

6/6
Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Yarışma#Yarışma