Survivor eleme adayı kim oldu? | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 22 Mart Survivor'da 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile 2. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi. Eleme potasına giren Evrim, "Tek istediğim üçüncü dokunulmazlığı kazanmak. Şuan diğer aday Barış ya kendi takım arkadaşımı elemiş olacağım ya da takım arkadaşım beni elemiş olacak. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi.