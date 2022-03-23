Survivor eleme adayı kim oldu? | Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 22 Mart Survivor'da 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Survivor'da eleme adayı salı akşamı kesinleşti. Ocak ayında başlayan ve aylardır süren Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ilk etapta ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Rakibini parkurda eleyerek geceye damga vuran ünlüler konseye gitmekten kurtuldu. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda ismi en çok çıkan yarışmacı Evrim oldu. Evrim Barış ile beraber Survivor eleme potasına girdi.
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların ardından gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunundan mağlup ayrılarak konseye kaldı. Konseyde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı.
Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile 2. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi. Eleme potasına giren Evrim, "Tek istediğim üçüncü dokunulmazlığı kazanmak. Şuan diğer aday Barış ya kendi takım arkadaşımı elemiş olacağım ya da takım arkadaşım beni elemiş olacak. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi.
Birleşme Partisi öncesi giderek zorlaşan Survivor dokunulmazlık oyununda yine yarışmacılar türkü engellerin yer aldığı parkurda karşı karşıya geldi. İletişim ve dokunulmazlık oyununun birleştiği gecede takımlar kazanmak için var gücü işe yarıştı. İlk etapta kadınlar karşılaşmasının yaşandığı oyunda ilk turu 1-0 kazanarak ünlüler takımı galip bitirdi. İkinci etapta da bu kez erkekler yarıştı.
Nefes kesen oyunun ikinci etabında erkeklerde de yine ünlüler takımı 2-0 üstün geldi. Bora'nın aldığı son sayı ile öne geçen ünlüler ayrıca bu sezon ilk defa iletişim oyununu kazandı. Sevdiklerinden gelen mesajları okuyan ünlüler takımında duygusal anlar yaşandı.
Dominik’te heyecan artıyor! Son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/eNHmHtvTCo— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 22, 2022