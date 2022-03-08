SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 2022'de sürgün adasına kim gitti? İşte 7 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Öte yandan bu hafta dokunulmaz olan isimler Berkan ve Anıl oldu. Bu iki isim böylece birleşme partisine kadar dokunulmazlığın sahibi oldu. Performans birincileri ise gönüllülerde kadınlardan Evrim, erkeklerden ise Hikmet oldu. Evrim ve Hikmet de böylece gecenin dokunulmaz isimleri arasına girdi.