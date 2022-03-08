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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 2022'de sürgün adasına kim gitti? İşte 7 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor eleme adayı, dokunulmazlık oyununun oynandığı pazartesi akşamı belli oldu. Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği Survivor All Star'ın 7 Mart tarihli 41. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı zorlu parkurda kazanmak için canını dişine taktı. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda Survivor 1. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, gönüllülerde de dokunulmaz isimler Berkan, Anıl, Evrim ve Hikmet oldu. Gecenin sonunda en çok ismi yazılıp eleme potasına giren yarışmacı sürgün kampına gitti. Peki, Survivor'da kim eleme adayı oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananlar.

1/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU Survivor 2022de sürgün adasına kim gitti İşte 7 Mart Survivor All Starda dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Survivor Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve adım adım Birleşme Partisine yaklaşan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu oyunda ipi göğüsleyen takım ünlüler olurken, dokunulmazlık sembolü de Sema'ya verildi. Gönüllüler takımında gerçekleşen konseyde ise Survivor 1. eleme adayı Yasin oldu.

2/5SURVİVORDA 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

SURVİVOR'DA 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Konsey öncesi Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda konseyde toplandı. Haftanın ilk konseyinde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamada Gökhan, Yasin ve Berna'nın isimleri en çok çıkan yarışmacılardan oldu. Sunucu Murat Ceylan oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Böylece oylama sonuçlarına göre Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Yasin oldu.

3/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU Survivor 2022de sürgün adasına kim gitti İşte 7 Mart Survivor All Starda dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Öte yandan bu hafta dokunulmaz olan isimler Berkan ve Anıl oldu. Bu iki isim böylece birleşme partisine kadar dokunulmazlığın sahibi oldu. Performans birincileri ise gönüllülerde kadınlardan Evrim, erkeklerden ise Hikmet oldu. Evrim ve Hikmet de böylece gecenin dokunulmaz isimleri arasına girdi.

4/5DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı haftanın 1. dokunulmazlık oyununda ayrıca kazanan takımın tavuk pilav ödülünü de alacağı açıklandı. Hem dokunulmazlık hem de ödülü kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda elinden gelen çabayı gösterdi. Kadınların yarışında Birsen'in Sude'ye karşı aldığı sayı ile skor 8-2 oldu. Bu sonuçla oyunun ilk etabını ünlüler kazandı.

5/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU Survivor 2022de sürgün adasına kim gitti İşte 7 Mart Survivor All Starda dokunulmazlık oyununu kazanan takım

İlk turda ünlülerin galibiyeti sonrası bu kez erkekler karşı karşıya geldi. Kuvvetli sağanak yağışın bastırdığı Dominik'te yarışmacılar oyuna kısa bir ara vermek zorunda kaldı. İkinci etapta da skor 1-1 oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. Sema'nın aldığı sayı sonrası dokunulmazlık oyununu 3-0 ünlüler takımı kazandı. Ünlüler ayrıca yiyecek ödülünden de faydalandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon