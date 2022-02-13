Survivor'da eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da 1. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıt bulduğu son bölümde heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Sert tartışmaların ekranlara geldiği oyunun kazananı ünlüler oldu. Günler sonra ünlüler takımı kazanmanın zaferini yaşarken gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde ise 1. eleme adayı Evrim seçildi. Evrim bu sonuçla sürgün adasına giden haftanın ilk ismi oldu.