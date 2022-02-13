Survivor'da eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da 1. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıt bulduğu son bölümde heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Sert tartışmaların ekranlara geldiği oyunun kazananı ünlüler oldu. Günler sonra ünlüler takımı kazanmanın zaferini yaşarken gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde ise 1. eleme adayı Evrim seçildi. Evrim bu sonuçla sürgün adasına giden haftanın ilk ismi oldu.
Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Gönüllülerde ismi yazılanlar Hikmet, Evrim, Anıl, Atakan oldu.
6 defa ismi yazılan Evrim haftanın 1. eleme adayı seçildi. Performans birincisi olan Sude ve Berkan ise konseyde eleme dışı tutuldu. Böylece bu hafta Survivor'da sürgün adasına giden ilk isim Evrim olarak belirlendi.
Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı son 5 oyuna bakılarak belirlenen performans birincilerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre gönüllüler takımında performans birincileri bu hafta kadınlarda Sude, erkeklerde ise Berkan Karabulut oldu. Ünlüler takımında ise kadınlarda performans birincisi Nagihan erkeklerde ise Adem oldu. Birinci olan isimler Survivor'da dokunulmazlığı aldı.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkuda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda takımlar eşleşmeleri yaptıktan sonra oyun başladı. Sürgün kampına eleme adayı göndermemek için adeta canını dişine takan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda zorlu anlar yaşadı.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkuda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda takımlar eşleşmeleri yaptıktan sonra oyun başladı. Sürgün kampına eleme adayı göndermemek için adeta canını dişine takan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda zorlu anlar yaşadı.
Heyecan dolu yarış devam ediyor! İşte yeni bölüm tanıtımı #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/XKyDJpjs5A— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 12, 2022