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Survivor'da eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da 1. eleme adayı

#Survivor#Evrim Keklik#Yarışma

Survivor eleme adayı, cumartesi akşamı yaşanan kıran kırana dokunulmazlık oyununun ardından belirlendi. Rekabetle beraber heyecan seviyesi de her geçen gün artan Survivor All Star'ın 12 Şubat tarihli 21. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanmak için engellerle dolu olan parkurda var gücü ile çaba gösterdi. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen takım ünlüler olurken, Sude, Berkan, Nagihan ve Adem performans birincileri seçildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte, Survivor'da 1. eleme adayı ve son bölümün özeti.

1/7Survivorda eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivorda 1. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıt bulduğu son bölümde heyecan yine tavan yaptı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Sert tartışmaların ekranlara geldiği oyunun kazananı ünlüler oldu. Günler sonra ünlüler takımı kazanmanın zaferini yaşarken gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde ise 1. eleme adayı Evrim seçildi. Evrim bu sonuçla sürgün adasına giden haftanın ilk ismi oldu.

2/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Gönüllülerde ismi yazılanlar Hikmet, Evrim, Anıl, Atakan oldu.

3/7Survivorda eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivorda 1. eleme adayı

6 defa ismi yazılan Evrim haftanın 1. eleme adayı seçildi. Performans birincisi olan Sude ve Berkan ise konseyde eleme dışı tutuldu. Böylece bu hafta Survivor'da sürgün adasına giden ilk isim Evrim olarak belirlendi.

4/7SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı son 5 oyuna bakılarak belirlenen performans birincilerini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre gönüllüler takımında performans birincileri bu hafta kadınlarda Sude, erkeklerde ise Berkan Karabulut oldu. Ünlüler takımında ise kadınlarda performans birincisi Nagihan erkeklerde ise Adem oldu. Birinci olan isimler Survivor'da dokunulmazlığı aldı.

5/7SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkuda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda takımlar eşleşmeleri yaptıktan sonra oyun başladı. Sürgün kampına eleme adayı göndermemek için adeta canını dişine takan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda zorlu anlar yaşadı.

6/7Survivorda eleme adayı kim oldu, 12 Şubat 2022 sürgüne kim gitti Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivorda 1. eleme adayı

Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkuda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda takımlar eşleşmeleri yaptıktan sonra oyun başladı. Sürgün kampına eleme adayı göndermemek için adeta canını dişine takan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda zorlu anlar yaşadı.

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#Survivor#Evrim Keklik#Yarışma