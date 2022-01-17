Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün kampına kim gitti? İşte 16 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isim

5/6 Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda gönüllüler takımı oyunu galip bitirdi. Uzayan oyunun sonunda Survivor’da 2-1'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı ise eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.

Survivor eleme adayı kim? sorusu heyecan dolu bölümde yanıt buldu. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star'ın 16 Ocak tarihinde ekranlara gelen 2. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda kıran kırana mücadele verdi. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ünlüler takımında yapılan konseyde en çok ismi yazılan yazılarak eleme potasına giren yarışmacı sürgün kampına gitti. Peki, Survivor sürgün kampına giden 2. isim kim oldu? İşte, Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.