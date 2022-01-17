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Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün kampına kim gitti? İşte 16 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isim

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor eleme adayı kim? sorusu heyecan dolu bölümün sonunda yanıt buldu. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star'ın 16 Ocak tarihinde ekranlara gelen 2. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda kıran kırana mücadele verdi. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, gecenin sonunda ünlüler takımında yapılan ada konseyinde en çok ismi yazılıp eleme potasına giren yarışmacı sürgün kampına gitti. Peki, Survivor sürgün kampına giden 2. isim kim oldu? İşte, Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün kampına kim gitti İşte 16 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isim

Survivor Türkiye'nin pazar akşamı seyirci karşısına çıkan 2. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 2022 sezonuna başlayan sevilen ve ilgi gören yarışma programı Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık yarışında sürgün adasına isim göndermemek için elinden gelen performansı gösterdi. Gecenin sonunda ünlüler takımında yapılan oylama sonrası Birsen'den sonra ikinci eleme adayı Sercan oldu.

2/6SURVİVORDA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ilk eleme adayı ve sürgün adasına giden ilk isim ünlülerden Birsen olmuştu.

3/6SERCAN SÜRGÜN KAMPINDA

SERCAN SÜRGÜN KAMPINDA

Pazar akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Oylamada Barış, Batuhan, Birsen, Furkan, Merve ve Sercan'ın isimleri çıktı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre Sercan haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Sercan Yıldırım sürgün kampına giden yarışmacı oldu.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Dominik'te ikinci gününde parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için elinden geleni yaptı. İkinci dokunulmazlık oyununda, kadınlar arasında oynanan oyunu ünlüler takımı 1-0 kazandı.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün kampına kim gitti İşte 16 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve potadaki isim

Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda gönüllüler takımı oyunu galip bitirdi. Uzayan oyunun sonunda Survivor’da 2-1'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı ise eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.

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Survivor eleme adayı kim? sorusu heyecan dolu bölümde yanıt buldu. Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star'ın 16 Ocak tarihinde ekranlara gelen 2. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda kıran kırana mücadele verdi. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ünlüler takımında yapılan konseyde en çok ismi yazılan yazılarak eleme potasına giren yarışmacı sürgün kampına gitti. Peki, Survivor sürgün kampına giden 2. isim kim oldu? İşte, Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon