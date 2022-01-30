Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı? İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

Survivor All Star'da eleme adayı kim? sorusunun yanıtı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu alıp eleme adayı çıkarmamak için parkurda adeta canını dişine taktı. Aycan, Sema ve tedavisi tamamlanan Adem'in geri gelmesi de dikkat çekti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da gecenin kazanan takımı gönüllüler takımı olurken, ünlülerde eleme adayı belirlemek için yapılan ada konseyinde Atakan ve Barış'ın oyları eşit çıktı. Acun Ilıcalı tarafından bir kez daha yapılan oylamada Barış 1. eleme adayı olarak belirlendi.