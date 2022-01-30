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Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı? İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

#Survivor#Domonik#Acun Ilıcalı

Survivor eleme adayı ile sürgün adasına gidecek isim cumartesi akşamı belirlendi. Dominik Cumhuriyeti'nden ekranlara gelen Survivor All Star'ın 29 Ocak tarihli 11. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği gecede gönüllüler takımı ipi göğüsleyerek Survivor dokunulmazlık oyununu kazanırken, ünlüler takımında yapılan konseyde iki yarışmacının oyları eşit çıktığı için eleme adayı açık oylama ile belirlendi. Peki, Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgün adasına kim gitti? İşte, Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

Survivor All Star'da eleme adayı kim? sorusunun yanıtı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu alıp eleme adayı çıkarmamak için parkurda adeta canını dişine taktı. Aycan, Sema ve tedavisi tamamlanan Adem'in geri gelmesi de dikkat çekti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da gecenin kazanan takımı gönüllüler takımı olurken, ünlülerde eleme adayı belirlemek için yapılan ada konseyinde Atakan ve Barış'ın oyları eşit çıktı. Acun Ilıcalı tarafından bir kez daha yapılan oylamada Barış 1. eleme adayı olarak belirlendi.

2/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın 1. eleme adayını belirlemek için dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde toplandı. Sert tartışmaların da eksik olmadığı gecede ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Yapılan oylama sonunda ismi en çok yazılan yarışmacılar Barış ve Atakan oldu.

3/6Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

İki yarışmacının 4'e 4 oyları eşit çıktığı için Acun Ilıcalı bu kez açık oylama yapılacağını söyledi. Ünlüler takımında iki yarışmacı için bu kez konseyde yapılan açık oylamada Barış'ın ismi daha fazla söylendi. Bu sonuçlar haftanın 1. eleme adayı olarak Survivor sürgün adasına giden yarışmacı Barış oldu.


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4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Parkurda denge ve güç kabiliyetini sağlayarak sayı almak isteyen yarışmacılar elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Nefes kesen anların ekranlara geldiği oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı karşılaştı.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

Oyun sonunda skor 1-1'e geldiği için bu kez en iyiler parkura çıktı. En iyiler mücadelesinde ise gönüllüler takımı 3-1 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Ödüllü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler takımı çikolatalı ekmek yeme hakkı da elde etti.

6/6PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİM OLDU

PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Son 5 oyuna bakılarak belirlenen performans birincileri eleme öncesi belirlendi. Acun Ilıcalı bu hafta ünlüler takımında erkeklerde performans birincisinin Batuhan, kadınlarda ise Elif olduğunu açıkladı. Gönüllüler takımında ise performans birincileri erkeklerde Ogeday kadınlarda ise Seda oldu. Böylece 4 isim bu hafta Survivor'da eleme adayı olmaktan kurtuldu.

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#Survivor#Domonik#Acun Ilıcalı