Survivor eleme adayı kim oldu, kimin ismi yazıldı? İşte 29 Ocak Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve sürgün adasına giden yarışmacı

Survivor All Star'da eleme adayı kim? sorusunun yanıtı haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu alıp eleme adayı çıkarmamak için parkurda adeta canını dişine taktı. Aycan, Sema ve tedavisi tamamlanan Adem'in geri gelmesi de dikkat çekti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da gecenin kazanan takımı gönüllüler takımı olurken, ünlülerde eleme adayı belirlemek için yapılan ada konseyinde Atakan ve Barış'ın oyları eşit çıktı. Acun Ilıcalı tarafından bir kez daha yapılan oylamada Barış 1. eleme adayı olarak belirlendi.
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın 1. eleme adayını belirlemek için dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde toplandı. Sert tartışmaların da eksik olmadığı gecede ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Yapılan oylama sonunda ismi en çok yazılan yarışmacılar Barış ve Atakan oldu.
İki yarışmacının 4'e 4 oyları eşit çıktığı için Acun Ilıcalı bu kez açık oylama yapılacağını söyledi. Ünlüler takımında iki yarışmacı için bu kez konseyde yapılan açık oylamada Barış'ın ismi daha fazla söylendi. Bu sonuçlar haftanın 1. eleme adayı olarak Survivor sürgün adasına giden yarışmacı Barış oldu.
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Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Parkurda denge ve güç kabiliyetini sağlayarak sayı almak isteyen yarışmacılar elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Nefes kesen anların ekranlara geldiği oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı karşılaştı.
Oyun sonunda skor 1-1'e geldiği için bu kez en iyiler parkura çıktı. En iyiler mücadelesinde ise gönüllüler takımı 3-1 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Ödüllü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler takımı çikolatalı ekmek yeme hakkı da elde etti.
Son 5 oyuna bakılarak belirlenen performans birincileri eleme öncesi belirlendi. Acun Ilıcalı bu hafta ünlüler takımında erkeklerde performans birincisinin Batuhan, kadınlarda ise Elif olduğunu açıkladı. Gönüllüler takımında ise performans birincileri erkeklerde Ogeday kadınlarda ise Seda oldu. Böylece 4 isim bu hafta Survivor'da eleme adayı olmaktan kurtuldu.