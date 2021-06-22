Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 21 Haziran 2021 Survivor 3. eleme adayı!

Haftanın üçüncü eleme adayı olan Berkay, Ayşe'nin Aleyna yerine kendisini söylemiş olmasına şaşırdığını ancak bu duruma alınmadığını belirtti. Böylece Survivor'da potaya giren isimler böylece Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu. Survivor'da haftanın elemesi 22 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Yarı final perşembe akşamı büyük final heyecanı ise cuma akşamı yaşanacak.