Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Mart Survivor 2. eleme adayında sitem dolu sözler...

Yapılan oylamada Barış, Sercan, Mert ve Birsen'in isimleri çıktı. Toplamda 6 oy alan Birsen Survivor'da potaya giren 2. yarışmacı oldu. Birsen, "Performans var bende güveniyorlar... Emeğime karşı uyumuma karşı her seferinde yazılmam beni şaşırtıyor. Kızlar olarak biz çok kuvvetliyiz. Erkekler birbirlerini yazmak istemiyorlar. Beni ne kadar zayıf halka olarak gösterseniz de zayıf halka değilim. Potadan çıktığımda bunu site göstereceğim." dedi