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Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Mart Survivor 2. eleme adayında sitem dolu sözler...

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da eleme adayı, son bölümde belirlendi. Birleşme Partisine günler kala yarışmacılar, Survivor'ın 8 Mart tarihli 42. bölümünde, bir hafta daha adada kalmak için haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, rakiplerine parkurda fırsat tanımayan gönüllüler takımı Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına aldı. Ünlüler takımında eleme potasına giren yarışmacı, takım arkadaşlarına sitem ederek, "Zayıf halka ben değilim, potadan çıktığımda göstereceğim." dedi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, 8 Mart Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/4Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Mart Survivor 2. eleme adayında sitem dolu sözler...

Survivor'da eleme adayı salı akşamı netlik kazandı. Survivor 2022 All Star'da haftalar geçerken şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. Ocak ayında yayın hayatına başlayan Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Zorlu parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazandı. Gecenin sonunda gerçekleşen konseyde, Mert ve Birsen'in isimleri oylamadan çıktı. 6 oy alan Birsen haftanın ikinci eleme adayı olurken, takım arkadaşlarına söylediği sözlerle dikkat çekti.

2/4SURVİVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler kendisini garanti altına aldı. Pazartesi akşamı haftanın ilk eleme adayı Yasin seçilmişti. Bu kez ünlülerde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.

3/4Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Mart Survivor 2. eleme adayında sitem dolu sözler...

Yapılan oylamada Barış, Sercan, Mert ve Birsen'in isimleri çıktı. Toplamda 6 oy alan Birsen Survivor'da potaya giren 2. yarışmacı oldu. Birsen, "Performans var bende güveniyorlar... Emeğime karşı uyumuma karşı her seferinde yazılmam beni şaşırtıyor. Kızlar olarak biz çok kuvvetliyiz. Erkekler birbirlerini yazmak istemiyorlar. Beni ne kadar zayıf halka olarak gösterseniz de zayıf halka değilim. Potadan çıktığımda bunu site göstereceğim." dedi

4/4Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Mart Survivor 2. eleme adayında sitem dolu sözler...
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#Survivor#Yarışma#Televizyon