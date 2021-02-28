Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 27 Şubat Survivor eleme potasına giren isim
Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı belli oldu. Ödül ve dokunulmazlık oyunu mücadelesi ile ekranlara gelen Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler eleme potasına girmemek için parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda rakibini mağlup eden takım kendisini garanti altına alırken; gecenin sonunda ada konseyine giden takımda yarışmacıların verdiği oylar, Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Barış ve Doğan arasında yaşanan tartışmanın tansiyonu yükselttiği Survivor 2021'in 27 Şubat tarihli 36. bölümünde, market ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu. İşte Survivor elem potasına giren isim ve son bölümün özeti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de rekabet hızla artarken, takımlar parkurda yeni bir dokunulmazlık ve ödül oyunu için mücadele verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 27 Şubat tarihli son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine gitti. Konseyde en fazla ismi yazılan Öykü Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Perşembe günü Çağrı ve Dora arasında yaşanan kavgayla ilgili Acun Ilıcalı'dan da konseyde açıklama geldi. Ünlü televizyoncu Çağrı'ya yarışma kurallarını hatırlatarak, "Sinirini burada deşarj etme" dedi.
2
Abone Ol
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı SMS oylamasına çıktı. Ada konseyine gelen takım, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Eleme için kritik olan konseyde en fazla ismi çıkan Öykü haftanın ilk eleme adayı oldu.
Eleme adayı olan Öykü söyleyecek pek fazla bir şey olmadığını belirtti.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 2 Mart Salı gecesi belli olacak.
3
Abone Ol
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.
Dokunulmazlık öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Oyu için büyük önem arz eden dokunulmazlık avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa avantajlı başladı.
Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.
Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.
Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.
4
Abone Ol
SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Acun Ilıcalı oyun öncesi yaptığı açıklamada, kazanan takımın market ödülünün yanısıra takım olarak açık arttırma oyununu da oynayacağını söyledi. Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül bu oyunda patates, ekmek, peynir ve yağ içeren erzak olarak belirlendi.Ünlülerde İlayda ve Batuhan, Gönüllülerde Ayşe ve Yunus Emre'nin atışı nefesleri kesti. Oyun eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gitti.
Bayrak yarışında gönüllülerde Ayşe, ünlülerde ise Batuhan atıcı oldu. Oyunda atışa önce gelen gönüllüler takımı, atışları avantajlı yaptı. Ayşe, üç başarılı atışı yaparak takımına beşinci kez üst üste market oyununu kazandırdı.
Ödülünü alan gönüllüler market oyununu almanın sevinciyle yarışmaya daha fazla motive oldu. Ödülü kaybeden ünlüler takımı ise kamp alanlarına eli boş döndü.
5
Abone Ol
ACUN ILICALI'DAN ÇAĞRI'YA UYARI
Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu sırasında Çağrı ve Dora arasında yaşanan kavga, eleme konseyinde gündeme geldi. Konseyde Acun Ilıcalı olayın taraflarına kavgayı sorarken, karşı takıma saldıran Çağrı'ya da uyarıda bulundu.
Çağrı'ya, kavgada gösterdiği tutumla ilgili fikirlerini soran ünlü televizyoncu; "Bu tartışma ile ilgili Çağrı sana bir parantez açmam gerekiyor. Senin Poyraz' bir hareketin var. O hareket hiç hoş bir hareket değil. O indir hareketindeki yaptığın hareket Survivor çerçevesi dışında bir hareket. Farkında mısın, yoksa benim mi söylemem gerekiyor?" dedi.
O anları fark etmediğini söyleyen Çağrı'ya Ilıcalı, bu kez " O anları sen biraz fark etmeye çalış mesela. Burası senin sinirinin deşarj yerin değil. Yarışma kuralları var. Bizim yarışmacı grubunda o enerjiyi hissetmeyelim. Senin elinle yaptığın hareket son derece fazla bizim standartlara göre..." diyerek uyarıda bulundu.