Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 27 Şubat Survivor eleme adayı olan isim

ACUN ILICALI'DAN ÇAĞRI'YA UYARI Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu sırasında Çağrı ve Dora arasında yaşanan kavga, eleme konseyinde gündeme geldi. Konseyde Acun Ilıcalı olayın taraflarına kavgayı sorarken, karşı takıma saldıran Çağrı'ya da uyarıda bulundu.



Çağrı'ya, kavgada gösterdiği tutumla ilgili fikirlerini soran ünlü televizyoncu; "Bu tartışma ile ilgili Çağrı sana bir parantez açmam gerekiyor. Senin Poyraz' bir hareketin var. O hareket hiç hoş bir hareket değil. O indir hareketindeki yaptığın hareket Survivor çerçevesi dışında bir hareket. Farkında mısın, yoksa benim mi söylemem gerekiyor?" dedi.



O anları fark etmediğini söyleyen Çağrı'ya Ilıcalı, bu kez " O anları sen biraz fark etmeye çalış mesela. Burası senin sinirinin deşarj yerin değil. Yarışma kuralları var. Bizim yarışmacı grubunda o enerjiyi hissetmeyelim. Senin elinle yaptığın hareket son derece fazla bizim standartlara göre..." diyerek uyarıda bulundu.