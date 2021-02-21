Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 20 Şubat Survivor ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananlar
Survivor'da eleme adayı son bölümde belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları eleme konseyine çıkmamak için parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen takım kendisini garanti altına alırken, ada konseyinde giden takımın verdiği oylar Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuştu. Yarışmacıların adaya konsantre olmasını sağlayan market ödül oyununun oynandığı Survivor 2021'in 20 Şubat tarihli 31. bölümünde ödülü kazanan takım gönüllüler oldu. İşte, Survivor eleme potasına giren isim ve son bölümün özeti.
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Survivor Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyunu için parkurda büyük mücadele verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 20 Şubat tarihli 31. bölümünde market oyunu için her iki takımın yarışmacıları da canını dişine taktı. Batuhan'ın gözyaşlarına boğulduğu gecede, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Hayrettin'in geçen hafta elenmesinden sonra dengelerin değiştiği yarışmada en çok ismi çıkan Yiğit ise Survivor'da eleme potasına girdi. Böylece bu haftanın ilk eleme adayı Yiğit oldu.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ünlüler takımı ada konseyine gitti. Zorlu parkurda mücadeleyi kaybeden takım ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı.
SMS sürelerinin sona ermesinin ardından; takım yarışmacıları konseyde adadan gitmesini istedikleri isimleri kağıda yazdı. Ada konseyinde Sergen, Çağrı, Yiğit ve Öykü’nün isimleri yazıldı.
Ünlülerde yapılan ada oylaması ile Acun Ilıcalı Survivor eleme adayının Yiğit olduğunu duyurdu..
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Şubat gecesi belli olacak.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.
Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.
Avantaj oyunu sonrasında ise bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez gerçek oyun için konsente oldu.
Sayı başa baş devam ederken oyun bayrak yarışında kaldı. Deniz parkurundaki mücadelede nefes kesen anlar yaşandı. Skorun berabere gittiği anlarda bayrak yarışında Ünlülerden Merve – Sergen, Gönüllülerden Steven – Aleyna ikilisi oyunun temposunu iyice yükseltti. Son turda ise bayrak yarışında atıcılar Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Steven oldu. Steven, saniye farkıyla sayıyı kazanınca 10-9 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftalık erzak paketini kazanmak isteyen takımlar dokunulmazlık öncesi market oyununda yarıştı. Açlığın ön planda olduğu ada şartlarında, market ödülü için her iki takım da elinden geleni yaptı.
Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar, dörder kişilik ekip oluşturarak ellerinde koçbaşı ile parkurda engelleri yıkarak sayıyı almaya çalıştı. Zorlu mücadelede galip gelen takım, gönüllüler takımı oldu. Erzak ödülünü alan gönüllüler takımı geçen haftaki galibiyetini korudu.
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BATUHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Büyük mücadelelerin yaşandığı gecede Hayrettin'in elenmesinin ardından ünlüler takımında sıkıntılar yaşandı. Çağrı, hedefte olduğunu ve arkasını döndüğü anda takım arkadaşlarının kendisini gözden çıkarabileceğini ifade etti. İsmail ise ünlüler takımının toparlanması gerektiğini belirterek, "Kendinize gelin, bu gemi batmak üzere." mesajını verdi.
Son haftalarda takım arkadaşları ile gerilen Batuhan ise duygusal anlar yaşadı. Batuhan, "Artık kırmızı çizgiyi geçeli çok oldu. Buradayım ve bilmiyorum. Burası çok garip diyerek. " diyerek gözyaşlarını tutamadı.