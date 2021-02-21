Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 20 Şubat Survivor ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananlar

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.



Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.



Avantaj oyunu sonrasında ise bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez gerçek oyun için konsente oldu.



Sayı başa baş devam ederken oyun bayrak yarışında kaldı. Deniz parkurundaki mücadelede nefes kesen anlar yaşandı. Skorun berabere gittiği anlarda bayrak yarışında Ünlülerden Merve – Sergen, Gönüllülerden Steven – Aleyna ikilisi oyunun temposunu iyice yükseltti. Son turda ise bayrak yarışında atıcılar Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Steven oldu. Steven, saniye farkıyla sayıyı kazanınca 10-9 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.