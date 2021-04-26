Televizyon Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 00:59 | 26 Nisan 2021 - 00:59

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Nisan Survivor 2. eleme adayı ve oy sonuçları

Survivor'da eleme adayı, ada konseyinde oy sonuçlarının açıklanması ile kesinleşti. Dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler takımı adada kalmak için zorlu parkurda yoğun mücadele verdi. Büyük final öncesi rekabetin arttığı yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen gönüllüler, kendisini bir gün daha garantilerken, kaybeden ünlüler takımında ada konseyi toplandı. Gecenin sonunda, yapılan oylama sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Survivor 2021'in 25 Nisan tarihli 77. bölümüne Dora ile İsmail arasındaki tartışma damga vurdu. İşte, son bölümde yaşananlar.