Survivor'da sürgün adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve 2. eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecan ve rekabetin eksik olmadığı Survivor dokunulmazlık oyununda yarışmacılar oyunu kazanmak için elinden geleni yaptı. Nefes kesen anlara neden olan 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ile Gönüllüler, engellerin bulunduğu parkurda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün önemli olduğu oyunda iki takım da dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirlememek için elinden geleni yaptı.