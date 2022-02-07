Survivor'da sürgün adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve 2. eleme adayı

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve 2. eleme adayı son bölümde belli oldu. Tv8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nden evlere konuk olan Survivor All Star'da pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların eleme potasına isim göndermemek için kıran kırana yarıştığı gecede, gönüllüler takımı rakibini mağlup ederek dokunulmazlığı aldı. Nefes kesen oyununun ardından gecenin sonunda ada konseyinde yapılan oylamada ise Survivor 2. eleme adayı, ünlüler takımından Bora seçildi.
Survivor 2022'de haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun ardından yapılan konseyde 1. eleme adayı Furkan seçilmişti. 2. eleme adayını belirlemek üzere ünlüler takımında oylama yapıldı. Oylama sonucunda ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre bu haftanın 2. eleme adayı Bora oldu. Bora aday olarak sürgün adasına gitmesinden dolayı takım arkadaşlarına adeta sitemde bulundu.
Eleme öncesi Acun Ilıcalı bu haftanın performans birincisi olarak dokunulmaz olan yarışmacıları açıkladı. Gönüllüler takımında performans birincileri Hikmet ve Seda oldu. Oyun istatistiklerine göre ünlüler takımında ise performans birincileri Sema ve Perviz oldu.
Heyecan ve rekabetin eksik olmadığı Survivor dokunulmazlık oyununda yarışmacılar oyunu kazanmak için elinden geleni yaptı. Nefes kesen anlara neden olan 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ile Gönüllüler, engellerin bulunduğu parkurda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün önemli olduğu oyunda iki takım da dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirlememek için elinden geleni yaptı.
Nefes kesen karşılaşmaların ekranlara yansıdığı oyunda, kadınlarda kazanan gönüllüler oldu. Erkekler mücadelesinde de 3-8 skorla gönüllüler takımı kazandı. Böylece gönüllüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Ünlüler takımı ise 2. eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde toplandı.