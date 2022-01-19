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Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ocak Survivor All Star'ta potaya giren isimler

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor eleme adayları kim sorusu salı akşamı yanıt buldu. Yeni sezonuna hızlı bir giriş yapan Survivor'ın 18 Ocak tarihinde ekranlara gelen 4. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Her geçen gün rekabetin arttığı Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacılarının verdiği dokunulmazlık mücadelesinde, ünlüler gecenin galibi olurken, gönüllüler takımında ada konseyinde bir isim eleme adayı olarak sürgün kampına gitti. Potaya giren 4. yarışmacı Birsen, Sercan, Gizem ile birlikte SMS oylamasına çıktı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı 18 Ocak Survivor All Starta potaya giren isimler

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve 4. eleme adayı son bölümde belli oldu. Tv8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nden evlere konuk olan Survivor All Star'da salı gecesi yeni bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kazanmak için canını dişine takarken gecenin sonunda ipi göğüsleyen takım ünlüler oldu. Gönüllüler takımında yapılan oylama ile sürgün kampına giden son eleme adayı Hikmet oldu.

2/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Haftanın son eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımında oylama yapıldı. Sezonun ilk üç dokunulmazlık oyununda eleme adayları Birsen, Sercan, Gizem olmuştu.

3/6Survivor eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı 18 Ocak Survivor All Starta potaya giren isimler

Salı akşamı yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre Hikmet son eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Hikmet diğer adaylar ile SMS oylamasına çıkarak sürgün adasına gitti.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son dokunulmazlık oyununda heyecan ve rekabet yine nefes kesen anlara neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, takımı haftanın 4. dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün önemli olduğu parkurda iki takım da dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirlememek için elinden geleni yaptı.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı 18 Ocak Survivor All Starta potaya giren isimler

Nefes kesen karşılaşmaların ekranlara yansıdığı oyunda ilk turda kadın yarışmacılar karşılaştı. Bu turun sonunda kazanan 8-5 skorla ünlüler oldu. Erkeklerin karşılaştığı ikinci turda da kazanan 8-4 skorla ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler takımı haftanın son dokunulmazlık oyununun galibi oldu.

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Survivor eleme adayları kim sorusu salı akşamı yanıt buldu. Yeni sezonuna hızlı bir giriş yapan Survivor'ın 18 Ocak tarihinde ekranlara gelen 4. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Her geçen gün rekabetin arttığı Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacılarının verdiği dokunulmazlık mücadelesinde, ünlüler gecenin galibi olurken, gönüllüler takımında ada konseyinde bir isim eleme adayı olarak sürgün kampına gitti. Potaya giren 4. yarışmacı Birsen, Sercan, Gizem ile birlikte SMS oylamasına çıktı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma