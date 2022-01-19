Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Ocak Survivor All Star'ta potaya giren isimler

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son dokunulmazlık oyununda heyecan ve rekabet yine nefes kesen anlara neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, takımı haftanın 4. dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün önemli olduğu parkurda iki takım da dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirlememek için elinden geleni yaptı.