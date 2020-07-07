Televizyon Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 00:34 , 07 Temmuz 2020 - 00:34

Survivor 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2020 büyük finalin detayları

Survivor'da 3. eleme adayı kim? Survivor 2020 haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesiyle 6 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Survivor'un yayınlanan 128. bölümünde, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme adayını seçti. Konseyde Survivor yeni sistemiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, bu hafta iki eleme olacağını ve Survivor büyük finalinin önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü olacağını söyledi. İşte, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve 128. son bölümde Survivor eleme potasına giren yarışmacı.