SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Şubat Cumartesi Survivor'da eleme potasına kim girdi? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

Kadınlardan sonra karşılaşan erkekler mücadelesinde ise Ogeday'ın attğı sayı ile skor 7-5 oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Oyunun sonunda ünlüler 2-0 dokunulmazlık oyununu kazandı. Ayrıca dokunulmazlık oyununda kazanan takıma tavuk kovası ve kola ödülü de verildi. Gönüllüler ise eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.