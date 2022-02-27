SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Şubat Cumartesi Survivor'da eleme potasına kim girdi? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı son bölümde belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da cumartesi akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık parkurundan canla başla mücadele verdi. Su parkurundan oluşan oyunun galibi ünlüler takımı olurken gecenin sonunda gönüllüler takımında konsey yapıldı. Yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da 1. eleme adayı Evrim oldu. Sürgün adasına giden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı.
Dominik'te serüvenine başlayan Survivor'da yaklaşık 1 ay geride kalırken yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamada Evrim ve Hikmet'in isimleri yazılırken, gecenin sonunda oylama sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı.
Yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da 1. eleme adayı Evrim oldu. En fazla ismi yazılan yarışmacı olarak sürgün adasına giden Evrim, kimseye kızgın olmadığını, yarışmaya şanssız başladığını ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Survivor'da hafta içi eleme adaylarının belli olması ile potadaki isimler SMS oylamasında karşılaşacak.
Eleme adayı belirlenmeden önce Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Bu hafta gönüllülerde performans birincileri Seda ve Berkan oldu. Ünlüler takımının performans birincileri ise Sema ve Atakan seçildi. Performans birincisi olarak seçilen 4 yarışmacı dokunulmazlığı elde etti.
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununda yine ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar bir hafta daha adada kalmak ve sürgün adasına yarışmacı göndermemek için parkurda adeta canını dişine taktı. Su parkurunun yer aldığı dokunulmazlık oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar karşılaştı. Kadınların yarışında ilk turu 8-4 ünlüler takımı kazandı.
Kadınlardan sonra karşılaşan erkekler mücadelesinde ise Ogeday'ın attğı sayı ile skor 7-5 oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Oyunun sonunda ünlüler 2-0 dokunulmazlık oyununu kazandı. Ayrıca dokunulmazlık oyununda kazanan takıma tavuk kovası ve kola ödülü de verildi. Gönüllüler ise eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.
Dominik’te mücadelenin dozu artıyor. Hangi takım parkurdan galibiyetle ayrılacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/dMt6tNY5st— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 26, 2022