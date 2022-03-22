Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 21 Mart Survivor'da dün akşam eleme adayı olan isim ve oylama sonuçları

Survivor'da eleme adayı kıran kırana mücadele sonrası belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor All Star'ın 21 Mart Pazartesi akşamı Tv8'de ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı. Engellerle dolu parkurda ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, ünlüler takımında yapılan oylamada en çok ismi yazılan Barış Survivor'da ilk eleme adayı seçildi.
Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımda eleme adayını belirlemek için konsey yapıldı. Eleme gecesi için önem taşıyan oylamada ünlüler adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı. Pazartesi akşamı Bora ve Barış'ın isimleri çıkarken, Barış'ın daha fazla oy alması ile 1. eleme adayı kesinleşti.
Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Eleme potasına giren Barış," Söyleyecek birşeyim çok yok. Bu zamana kadar girdiğim potalardan sevenlerim sayesinden çıktım. Bu saatten sonra da her türlü potadan çıkarım. Sessiz sakin bir birey olarak devam edicem. Zamanı geldiğinde kalan kalacak giden gidecek." dedi.
Heyecan dolu konseyde oylama öncesi Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Pazartesi akşamı ünlülerde Merve ve Atakan, gönüllülerde Seda ve Berkan performans birincileri oldu. Böylece bu 4 yarışmacı Survivor'da dokunulmazlığı elde etti.
Eleme için kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununun birincisi pazartesi akşamı oynandı. Top yuvarlama ve atış gibi engellerin yer aldığı dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. İlk etapta kadın yarışmacılar karşılaşırken gönüllüler takımı 1-0 üstün gelerek ilk turu galip bitirdi. İkinci etapta da bu kez erkekler yarıştı.
Nefes kesen oyunun ikinci etabında erkeklerde ünlüler takımı üstün geldi. 1-1'lik skor sonrası eşitlik olduğu için bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. Best Off'ta Ayşe'nin aldığı sayı ile gönüllüler takımı oyunu 3-0 galip bitirdi. Böylece haftanın 1. dokunulmazlık oyununu yine gönüllüler takımı kazandı.