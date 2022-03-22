Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 21 Mart Survivor'da dün akşam eleme adayı olan isim ve oylama sonuçları

Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Eleme potasına giren Barış," Söyleyecek birşeyim çok yok. Bu zamana kadar girdiğim potalardan sevenlerim sayesinden çıktım. Bu saatten sonra da her türlü potadan çıkarım. Sessiz sakin bir birey olarak devam edicem. Zamanı geldiğinde kalan kalacak giden gidecek." dedi.