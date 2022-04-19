SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte bu haftanın Survivor eleme adayları

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 4. eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı pazartesi akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da bir kez daha dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bu haftanın dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve 7 oyunu da arka arkaya kazanan ünlüler takımı parkurda kıran kırana yarışırken, gönüllüler takımı bir kez daha istediği başarıyı alamadı ve oyundan yenilgiyle ayrıldı. Konseyde yapılan oylamada ise Yağmur Survivor'da haftanın 4. eleme adayı seçildi. Yağmur, "Ben gittiğimden bu takım güçlenecekse ben gitmeye razıyım ama sanmıyorum." sözleri ile dikkat çekti.