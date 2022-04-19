SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte bu haftanın Survivor eleme adayları

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 4. eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı pazartesi akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da bir kez daha dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bu haftanın dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve 7 oyunu da arka arkaya kazanan ünlüler takımı parkurda kıran kırana yarışırken, gönüllüler takımı bir kez daha istediği başarıyı alamadı ve oyundan yenilgiyle ayrıldı. Konseyde yapılan oylamada ise Yağmur Survivor'da haftanın 4. eleme adayı seçildi. Yağmur, "Ben gittiğimden bu takım güçlenecekse ben gitmeye razıyım ama sanmıyorum." sözleri ile dikkat çekti.
Haftanın son dokunulmazlık ve ödül oyununda yine ilk etapta kadın yarışmacılar parkura çıktı. Survivor'da yarışmacı sayısının azalmasıyla giderek daha da kritik duruma gelen dokunulmazlık oyununda iki takımın da kadın yarışmacıları, kazanmak için var gücü ile mücadele verdi. Nagihan ve Evrim eşleşmesinde, Nagihan'ın aldığı sayı ile ünlüler takımı ilk turu 8-3 skorla üstün tamamladı.
İkinci etapta da yine erkek yarışmacıların mücadelesi ekranlara geldi. Son oyunda dokunulmazlığın kaderini belirleyecek olan erkek yarışmacılar da son derece oyuna konsetre oldu. Gönüllülerin üstünlüğü ile başlayan ikinci turun sonunda oyun 1-1 sona erdi. Eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Bestoff'ta Batuhan'ın Anıl'a karşı aldığı sayı ünlüler takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Dokunulmazlık sembolü ise Nagihan ve Sema'ya verildi.
Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Haftanın ve takımın 4. eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamada Gökhan 4 oy Yağmur ise 6 oy aldı. Bu sonuçla Survivor'da haftanın 4. eleme adayı Yağmur oldu. Öte yandan hem 4 kez arka arkaya dokunulmazlık oyununun kaybedilmesi hem de potadaki tüm yarışmacıların kadın olması Survivor'da da bir ilke neden oldu.
Survivor eleme adayı olarak yokluk adasına gidecek olan Yağmur son kez söz aldı. Yağmur, "Ben gittiğimden bu takım güçlenecekse ben gitmeye razıyım ama sanmıyorum" sözleri ile dikkat çekti. Potaya giren adayların pazartesi akşamı yapılan SMS sonuçları salı akşamı belli olacak ve adaya veda eden yarışmacı açıklanacak.