Survivor eleme adayı kim oldu 18 Mart 2022? Dün gece Survivor'da 1. eleme adayı kim seçildi? İşte Survivor'da eleme adayı olan isim

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı cuma akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı haftanın 1. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda canla başla mücadele verdi. Eleme gecesi için kritik olan oyunun sonunda gönüllüler takımı ipi göğüsleyerek dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da 1. eleme adayı Mert olarak belirlendi.
Dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde toplandı. Ünlüler takımı konseyde adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylar verildikten sonra Acun Ilıcalı sonuçları açıkladı. Oylamada ismi yazılan yarışmacılar Mert ve Barış oldu.
Daha çok ismi yazılan Mert Survivor'da 1. eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren Mert, takım arkadaşlarına kızgınlığını gizlemedi. Mert toparlayacağını ve kendisini yazan kim varda bir gün adadan göndereceğini söyledi. Survivor'da eleme adaylarının belli olması ile potadaki isimler SMS oylamasında karşılaşacak.
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar oyunu kazanmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi kazanan takımın ayrıca pizza ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Yarışmacılar bir hafta daha adada kalmak ve eleme potasına yarışmacı göndermemek için parkurda adeta canını dişine taktı. İlk etapta oynanan kadınlar mücadelesinde 5-4 skorla oyunu kazanan ünlüler takımı oldu.
Kadınlardan sonra karşılaşan erkekler mücadelesinde ise nefes kesen anlar yaşandı. Oyunun son etabında Bora ve Ogeday karşılaşması dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Son turda Ogeday'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununun ikinci etabında gönüllüler üstün geldi. 1-1 biten oyunda eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. Bu etabın sonunda da gönüllüler 2-1 skorla dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.
Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede Batuhan ve Mert arasında yaşanan kavga Survivor'ın son bölümüne damga vurdu. Oyun sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Tansiyonun yükseldiği kamp alanında Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına girdi. Mert adada "Arkadaşlar tencereyi Batuhan yıkayacak." dedikten sonra Batuhan yıkayamayacağı karşılığını verdi.
İkili arasında büyüyen tartışmada Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüdü. Batuhan'ın 'Yeter. ben bitiriyorum' sözleriyle isyan etmesinin ardından Adem'in araya girmesi ile fiziki kavga son anda önlendi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya açıklama yapan Mert; 'Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum' sözleriyle dikkat çekti. Ilıcalı iki tarafa da yaptırım uygulamayacağını Batuhan'ın ise özür dilemesini istedi.