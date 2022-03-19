Survivor eleme adayı kim oldu 18 Mart 2022? Dün gece Survivor'da 1. eleme adayı kim seçildi? İşte Survivor'da eleme adayı olan isim

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı cuma akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı haftanın 1. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda canla başla mücadele verdi. Eleme gecesi için kritik olan oyunun sonunda gönüllüler takımı ipi göğüsleyerek dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Gecenin sonunda yapılan oylama sonucunda bu hafta Survivor'da 1. eleme adayı Mert olarak belirlendi.