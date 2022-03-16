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Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu 15 Mart Salı akşamı yanıt buldu. Şampiyonun belirlenmesine haftalar kala heyecan artarken yarışmacılar, Survivor'ın 15 Mart tarihli 49. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve iletişim oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Bireysel performansların ön plana çıktığı yarışmada, rakiplerine parkurda fırsat tanımayan gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun sahibi olurken, ünlüler takımında da Survivor 2. eleme adayı belirlendi. Eleme potasına giren yarışmacı, "Performansımı da yükseltemediğim için elimde birşey kalmıyor." dedi. Peki, Survivor'da potaya kim girdi, kimin adı yazıldı? İşte, 15 Mart Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor eleme adayı kim oldu 15 Mart Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

Survivor'da eleme adayı salı akşamı kesinleşti. Survivor 2022 All Star'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Rakiplerine parkurda göz açtırmayan gönüllüler takımı ipi göğüslerken iletişim ödülünün de sahibi oldu. Survivor iletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen resimli mesajları okurken gözyaşlarına boğuldu. Gecenin en heyecanlı anı olan konseyde yapılan oylamada ise Survivor 2. eleme adayı Barış olarak seçildi.

2/6SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı da adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı, ünlüler takımı oy sonuçlarını açıkladı.

3/6Survivor eleme adayı kim oldu 15 Mart Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

Dün gece konseydeki oylamada Barış ve Bora'nın isimleri çıktı. Bora'dan daha çok oy alan Barış, Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olarak belirlenmişti. Potaya giren Barış, "Düşüncelere saygım var ama belli isimler kaldı. Performansımı da yükseltemediğim için elimde birşey kalmıyor. Yanlış birşey söylediysem kusura bakmasınlar. Bence olumlu yönlerim var onları görmeleri lazım. " dedi.

4/6DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dominik'te eleme konseyi için kritik olan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda takımlar kazanmak için elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen takımlar parkurda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı olurken erkeklerin performansı da nefes kesen anlara sahne oldu.

5/6Survivor eleme adayı kim oldu 15 Mart Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

Oyunun ikinci etabında erkekler karşılaşmasında gönüllüler takımı üstün geldi. Böylece gönüllüler takımı Survivor iletişim ve dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. İletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyan gönüllüler gözyaşlarına hakim olmadı. Ünlüler takımı ise bir kez daha oyunu kaybetmenin üzüntüsü ile Survivor konseyinde eleme adayını belirlemek üzere toplandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon