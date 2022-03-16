Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

Dün gece konseydeki oylamada Barış ve Bora'nın isimleri çıktı. Bora'dan daha çok oy alan Barış, Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olarak belirlenmişti. Potaya giren Barış, "Düşüncelere saygım var ama belli isimler kaldı. Performansımı da yükseltemediğim için elimde birşey kalmıyor. Yanlış birşey söylediysem kusura bakmasınlar. Bence olumlu yönlerim var onları görmeleri lazım. " dedi.