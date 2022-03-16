Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor son bölümde eleme adayı olan yarışmacı

Survivor'da eleme adayı salı akşamı kesinleşti. Survivor 2022 All Star'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Rakiplerine parkurda göz açtırmayan gönüllüler takımı ipi göğüslerken iletişim ödülünün de sahibi oldu. Survivor iletişim oyununu kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen resimli mesajları okurken gözyaşlarına boğuldu. Gecenin en heyecanlı anı olan konseyde yapılan oylamada ise Survivor 2. eleme adayı Barış olarak seçildi.
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler kendisini garanti altına alırken, ünlüler takımı da adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı, ünlüler takımı oy sonuçlarını açıkladı.
Dün gece konseydeki oylamada Barış ve Bora'nın isimleri çıktı. Bora'dan daha çok oy alan Barış, Survivor'da 2. eleme adayı oldu. Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Mert olarak belirlenmişti. Potaya giren Barış, "Düşüncelere saygım var ama belli isimler kaldı. Performansımı da yükseltemediğim için elimde birşey kalmıyor. Yanlış birşey söylediysem kusura bakmasınlar. Bence olumlu yönlerim var onları görmeleri lazım. " dedi.
Dominik'te eleme konseyi için kritik olan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda takımlar kazanmak için elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen takımlar parkurda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı olurken erkeklerin performansı da nefes kesen anlara sahne oldu.
Oyunun ikinci etabında erkekler karşılaşmasında gönüllüler takımı üstün geldi. Böylece gönüllüler takımı Survivor iletişim ve dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. İletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyan gönüllüler gözyaşlarına hakim olmadı. Ünlüler takımı ise bir kez daha oyunu kaybetmenin üzüntüsü ile Survivor konseyinde eleme adayını belirlemek üzere toplandı.
Survivor All Star'a veda eden isim kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı... #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/q5zMbsdfsq— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 15, 2022