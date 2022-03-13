Survivor eleme adayı kim oldu 12 Mart? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dün gece seçilen Survivor 2. eleme adayı

Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre Barış ve Batuhan'ın isimleri bir kez yazıldı. Yazılan isimlerin tümü de Mert'e çıktı. Bu sonuçla Mert Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Neredeyse tüm takımın Mert'in ismini yazması Acun Ilıcalı'yı şaşırttı. Öte yandan performans birincileri gönüllülerde erkeklerden Hikmet, kadınlarda Sude oldu. Ünlüler takımında ise erkeklerden Bora, kadınlardan ise Sema performans birincileri seçildi.