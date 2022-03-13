Survivor eleme adayı kim oldu 12 Mart? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dün gece seçilen Survivor 2. eleme adayı

Survivor 2022'de cumartesi gecesi eleme adayının belirlendiği son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu almak için ciddi çaba gösterdi. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar parkurda elinden geleni yaptı. Dokunulmazlık oyununu 2. kez gönüllüler kazanırken ünlüler takımında yapılan oylamada eleme adayı Mert seçildi. Mert'in ismi neredeyse tüm takım tarafından yazılırken Acun Ilıcalı da büyük şaşkınlık yaşadı.
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Cuma akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış, ünlülerden de eleme potasına Sercan girmişti. Cumartesi akşamı da yine ikinci eleme adayı ünlüler takımında seçildi. Ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.
Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre Barış ve Batuhan'ın isimleri bir kez yazıldı. Yazılan isimlerin tümü de Mert'e çıktı. Bu sonuçla Mert Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu. Neredeyse tüm takımın Mert'in ismini yazması Acun Ilıcalı'yı şaşırttı. Öte yandan performans birincileri gönüllülerde erkeklerden Hikmet, kadınlarda Sude oldu. Ünlüler takımında ise erkeklerden Bora, kadınlardan ise Sema performans birincileri seçildi.
Survivor Türkiye All Star'da cumartesi akşamı eleme konseyi için kritik olan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda takımlar voleybol maçında karşı karşıya geldi. Ayşe-Yağmur-Berkan-Hikmet 4'lüsü maçta 3 sayıyı da alarak gönüllüleri öne geçirdi.
Son turda Evrim-Nisa-Anıl-Ogeday'ın aldığı sayı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla kazandı. Böylece gönüllüler haftanın 2. dokunulmazlık oyununu elde etti. Öte yandan dokunulmazlığı kazanan gönüllüler duş ödülünü de kazanmış oldu.