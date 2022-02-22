SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? Ada konseyinde Yasin ve Hikmet birbirine girdi! 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Öte yandan konseyde Acun Ilıcalı Merve ve Adem ile gönüllülerden Yağmur ve Anıl'ın performans birincisi olarak dokunulmaz olduğunu duyurdu. Gönüllüler takımında birinci seçilen Yağmur 4. eleme adayını belirledi. Yağmur eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan oldu.