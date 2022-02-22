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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? Ada konseyinde Yasin ve Hikmet birbirine girdi! 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

#Survivor#Yarışma#Hikmet

Survivor eleme adayı kim? sorusu pazartesi gecesi yanıta kavuştu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği Survivor 2022 All Star'ın 21 Şubat tarihli 28. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak için canla başla mücadele verdi. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı ipi göğüslerken, 2 yarışmacı Survivor eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Konseyin sonunda sinirlerine hakim olamayan Yasin'in Hikmet'e saldırması ekranlara damga vurdu. İşte, 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve Yasin-Hikmet kavgasının ayrıntıları.

1/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM Ada konseyinde Yasin ve Hikmet birbirine girdi 21 Şubat Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı 21 Şubat Pazartesi akşam belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor'da yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Oyunun sonunda gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Eleme konseyinde ise yapılan oylama sonrası Nagehan, gönüllülerde ise Gökhan eleme adayları seçildi. Konseyin bitmesinin ardından kameralar kapanmadan hemen önce Yasin Hikmet'e saldırdı. Fiziksel temasın yaşandığı kavganın görüntüleri kesilirken, ekip çalışanlarının araya girdiği görüldü.

2/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın son eleme adayları konseyde netleşti. Ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ilk aday için oylama yapıldı. Oylamada Nagihan ve Gizem'in oyları eşit çıktı. Açık oylamanın ardından Nagihan'ın oyları daha fazla çıktı. Böylece Nagihan sürgüne giden 3. isim seçildi.

3/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM Ada konseyinde Yasin ve Hikmet birbirine girdi 21 Şubat Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı

Öte yandan konseyde Acun Ilıcalı Merve ve Adem ile gönüllülerden Yağmur ve Anıl'ın performans birincisi olarak dokunulmaz olduğunu duyurdu. Gönüllüler takımında birinci seçilen Yağmur 4. eleme adayını belirledi. Yağmur eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan oldu.

4/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar parkurda ayrı ayrı karşılaştı. Diğer yandan Oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. Her iki takım da kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesinde ünlüler takımı oyunu kazanarak gönüllülere fark attı.

5/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM Ada konseyinde Yasin ve Hikmet birbirine girdi 21 Şubat Survivorda dokunulmazlığı hangi takım kazandı

Oyunun ikinci etabında ise erkekler karşılaştı. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda erkekler elinden geleni yaptı. Karşılaşma sonunda oyunu gönüllüler kazandı. En iyiler mücadelesinde ise dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Böylece Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.

6/6ADA KONSEYİ KARIŞTI

ADA KONSEYİ KARIŞTI

Survivor'da çekimlerin bittiği sırada konseyde gerilim yükseldi. Kameraların kapanacağı esnada gönüllülerden Yasin Hikmet'in üzerine yürüdü. Fiziksel temasın yer aldığı kavgaya ekip çalışanlarının müdahale ettiği görülürken, görüntüler ekranlarda yayınlanmayarak kesildi. Survivor'da yaşanan kavganın yankıları ile ilgili Acun Ilıcalı'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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#Survivor#Yarışma#Hikmet